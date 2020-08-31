疫情重挫泰經濟…卻花225億跟中國買潛艦！人民全怒　政府暫緩1年

▲中國解放軍094A型戰略核潛艇，非當事潛艦。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

泰國經濟受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重挫，政府卻計劃花225億泰銖（約新台幣212億元）向中國加購兩艘潛艦，引發民眾憤怒，政府今天宣布加購案暫緩。

法新社報導，泰國在2015年達成協議，成為第一批採購中國海軍裝備的國家之一，並於2017年完成3艘潛艦採購，第一艘預計2023年交貨。

本月稍早，泰國國會一個小組委員會同意再花225億泰銖向中國加訂2艘潛艦，此舉引發民眾不滿，因為泰國經濟正面臨難關。

憤怒的泰國人民在社群媒體上痛批，「人民不想要潛艦」的標籤成為推特熱門話題。

政府發言人阿努洽（Anucha Burapachaisri）今天宣布，總理兼國防部長帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）已「要求海軍考慮延後」2艘潛艦的加購案。

阿努洽告訴記者：「海軍將與中國協商延後一年。」

帕拉育的親軍方政府現在幾乎天天面臨抗議。示威者要求帕拉育下台，以徹底改革他們眼中的非法政府。

此外，由於觀光和出口導向產業備受疫情打擊，泰國經濟也處在20多年來幾個最糟時期之一，第2季經濟萎縮12.2%。

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