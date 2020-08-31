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新冠疫苗需2劑才有足夠抗體　專家：將成為史上最艱鉅接種計劃

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▲▼新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

▲美國參與疫苗研發的6家藥廠似乎都將推出兩劑疫苗，讓專家擔心是否會讓接種工程難以執行。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在美國政府致力於將新冠肺炎疫苗推向市場的「Wrap Seed」行動下，目前已有6家製藥公司成功研發疫苗，不過這些疫苗都還在臨床試驗的階段。據知，這些疫苗在上市後，人們可能得接種2劑才會擁有足夠的抗體。專家擔心，這樣的現象無論是從物流面或人性面上而言，都將引發不小的問題。

據CNN報導，范德比大學（Vanderbilt University）衛生政策教授摩爾（Kelly Moore）認為，這可謂是人類史上最複雜、艱鉅且規模最大的疫苗接種計劃，尤其在說服人們接受兩次接種上，是一項艱鉅的任務。

在所有研發疫苗的藥廠中，莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）和阿斯利康（Astra Zeneca）都採用兩次接種，賽諾菲（Sanofi）未宣布其疫苗劑量，而嬌生（Johnson & Johnson）準備讓志願者分別接受一劑和兩劑的接種。以目前的趨勢來看，未來被成功研發的疫苗極有可能需要接種兩劑才行。

▲▼新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

▲儘管疫苗接種過程可能艱辛，但專家們都抱持樂觀的態度。（圖／路透）

專家們認為，要讓3.3億的美國人都接種兩劑疫苗是一件相當困難的事。從物流問題來看，藥廠需要至少生產6.6億的疫苗才足夠。「從供應鏈而言，這項任務是艱辛的，我們不僅需要生產疫苗，你還得將疫苗所需的醫材，如注射器、針頭、藥瓶等都考慮進來，」美國東北大學（Northeastern University）供應鏈管理教授桑德斯（ Nada Sanders）指出。

CNN最近的民調結果顯示，有40%的美國人並不願意接種疫苗，即使它們是免費且容易獲得的。而對於那些願意接種疫苗的人們來說，要他們接種兩次也是一件麻煩事，這勢必會降低人們接種的意願。

其實要接種兩劑的疫苗並不罕見，諸如水痘、甲型肝炎等的疫苗都是得注射兩劑的。可以預防白喉、破傷風和百日咳的兒童疫苗，DTaP甚至需要注射到五劑之多。據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，美國在2009年春天就讓1.61億人接種了針對當時新流感毒株的疫苗，因此摩爾認為，讓所有人成功接種並非不可能的任務。 

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