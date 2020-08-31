康和證首度獲頒期貨鑽石獎！持續深耕金融科技

▲康和證券獲頒2020年第6屆「期貨鑽石獎」之「證券業交易量成長鑽石獎」，董事長鄭大宇（中）感謝主管機關的肯定。（圖／康和證券提供）

記者陳心怡／台北報導

康和證券參與期貨市場績效不凡，首度獲得期貨鑽石獎的肯定，得到第六屆期貨鑽石獎「證券業交易量成長鑽石獎」第三名。康和證券董事長鄭大宇表示，未來康和證券將持續優化交易系統，以更穩健積極的態度協助提升市場活絡度，創造更優質的效益。

「證券業交易量成長鑽石獎」係臺灣期貨交易所表彰證券業以期貨交易人從事國內期貨交易，在評選期間內，由期貨及選擇權交易量超過10000口、且交易量的增加與成長幅度最高的券商之中，評選出前三名表揚，並於8月31日舉行頒獎典禮，康和證券由董事長鄭大宇代表領獎。

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鄭大宇指出，期貨市場是國內資本市場的重要一環，康和證券不斷優化期貨電子交易平台，大幅提升交易下單的速度與功能，自營部門掌握市場波動趨勢，建立多元交易策略，配合期貨交易所推出之期貨商品，有效運用期貨及選擇權等投資工具參與市場，不僅為公司創造優異績效，更首度獲頒「證券業交易量成長鑽石獎」的殊榮，十分感謝主管機關及期貨交易所的肯定。

康和證券依據市場動態調整衍生性商品的操作策略，近幾年新金融商品的操作以「波動率交易」為主軸，當市場處於波動趨勢時，採取較大幅度的ETF與期權的交易；一旦市場在波動區間循環時，則改以權證或股權衍生商品進行較大量的發行避險交易，以靈活機動的操作模式，挹注穩定的營收。

此次康和證券能夠獲得期貨鑽石獎，除了ETF與期權交易在高波動時的頻繁交易創造了高交易量，權證與股權衍生商品也於波動趨勢前後，適時提供市場投資人交易標的之選擇，整體期權成交量因而翻倍提升。

配合政府推動的普惠金融，近幾年來，康和證券更率先以「自訂槓桿股權選擇權」的創新商品，透過縮小最低交易單位，擴大小資族群參與，不僅提升了投資的便利性，並讓投資人提前體驗盤中零股交易模式，展現了康和證券近幾年深耕金融科技的成果。