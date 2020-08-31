影／一年賺三桶金！23歲新鮮人靠「10萬本金」財富自由　曝進場指標

記者林妤柔／綜合報導

多頭正熱，不少年輕人開戶投資，甚至玩起當沖。投資達人空總在節目《雲端最有錢》分享自己的投資經驗，分享自己的進場攻略，只要掌握3個原則跟著投信買，就能找到不錯的標的，且近期獲利100%。

空總大二就開始專職投資，履歷空白，用10萬本金在一年內拚出三桶金，期間也曾遇過來來回回面臨三次本金砍半的經驗。他表示，自己真正獲利是從波段開始，而他的「波段選股」策略注重籌碼集中，跟著三大法人尤其是投信，當投信大買的時候會特別注意，也會跟著進場。

請繼續往下閱讀...

▲跟著投信買更容易找到好股票。（圖／雲端最有錢）

接著空總分享進場策略，第一個是確定個股趨勢，以20日均線判斷，代表沉澱一下，值得關注；紅k棒帶量視同買進訊號；股價（收盤價）跌破20日均線停利，就會全部出掉，這種操作使他近期獲利100%。

空總表示，以前當沖都賠，現在可以穩定獲利，因為以前當沖金額很大，一次開到300、500萬，而現在當沖只有做一部分的資金，只有50萬做到獲利2%就好，而且也會停損，只要跌、反彈沒超過0.382就會停損掉。

挑選標的部分，空總指出，為了找到大波動股票，他會前一天找五到十天漲幅排行榜，搜尋漲幅較大的標的，看有沒有站到均線，再看線型，就能找到很好當沖的標的。