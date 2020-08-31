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Triller擬斥資近6000億參與TikTok競購　TikTok：荒謬

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▲抖音,TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲Centricus擬聯手TikTok競爭對手Triller參與TikTok在美業務競購。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

繼微軟、推特、甲骨文及沃爾瑪等科技公司陸傳出有意收購售TikTok在美業務後，又傳出了新的潛在購買者。據外媒報導，英國資產管理公司Centricus擬聯手TikTok競爭對手、短影音服務Triller，欲斥資200億美元（約新台幣5922億元）參與TikTok在美業務競購。

《彭博》引述知情人士報導，Centricus將與Triller聯手，提出以200億美元收購TikTok在美國、澳洲、紐西蘭及印度的業務。這200億美元的付款方式為100億美元的現金及100億美元資後的共享利潤。

請繼續往下閱讀...

Centricus發言人已證實向TikTok在美國和其他一些國家的業務提出了收購邀約，Triller董事長Bobby Sarnevesht也稱，兩家公司已直接與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）創辦人張一鳴聯繫。

不過TikTok發言人則不以為意，並反問：「Triller是什麼？」，另一名發言人更稱該交易傳聞「荒謬可笑」。包括TikTok及字節跳動皆否認收到Centricus和Triller的報價。

據《CNBC》報導，微軟對TikTok美國業務的收購報價約在100億美元至300億美元間，此與Triller的出價相當。但Centricus網站上標示的資產規模僅270億美元，目前尚無法得知Centricus參與競購的融資方式。

Triller為美國社交網路和娛樂平台，於2015年7月推出，較ikTok更早面世。據7月份發布的數據，Triller過去一年的成長率達600%，截至目前為止，活躍用戶達5000萬人。

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