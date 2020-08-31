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台指期跌97點　分析師：MSCI權重調整所致、短線震盪整理為主

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▲▼台指期8月31日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期8月31日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（31）日開盤上漲112點，來到12800點，雖然早盤持續維持在高檔震盪，不過在接近午盤時，就出現賣壓一路下跌，甚至翻黑，終場以12591點作收，下跌97點，與現貨相較，逆價差0.45點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，今天市場上會呈現比較悲觀一點，主要是因為台股跌了1百多點，可是今天會出現明顯下壓主要是因為MSCI權重調整，被迫賣超，今早台積電還有小幅上漲，但盤中過後就開始偏弱，甚至尾盤還被壓下來，但是這樣的調整只是被動式型基金被一次調整，後續的話台積電還會不會持續走弱，還是要回歸基本面來看。

請繼續往下閱讀...

廖恩平表示，台積電在後續的展望其實都還是偏好，因此今天出現明顯賣壓的情況，還是解讀成短期權重調整所致。那若是從今天的情況來看，指數跌破月線，在尾盤時也沒出現明顯增量，在目前低量的情況下，近期都還是會沿著月線進行震盪整理，且這樣的震盪格局可能還要持續一段時間。

至於多空方何時會出現明顯表態，廖恩平表示，目前還尚未可知，建議投資人接下來還是要多多觀察，至於今天的情況，根據以往經驗來看，一旦發生因MSCI權重調整導致賣壓出現後，隔天就會有很大機會出現明顯上漲。

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