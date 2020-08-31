婦在客廳「午覺狂睡10小時」半夜還沒醒！　丈夫一摸已成僵硬冷屍

▲新加坡一名婦女在家睡午覺，時間長達10小時，家人上前查看才發現她早已斷氣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

新加坡後港（Hougang）發生一起悲劇事件，一名華裔婦女沈圓薇（音譯）在自家客廳睡午覺，一路「沉睡」到午夜，時間長達10小時，竟然都沒有醒來。疑惑的丈夫上前查看，才發現她早已斷氣，身體僵硬冰冷。

綜合《聯合晚報》、《中國報》報導，沈圓薇罹患思覺失調症10多年，27日原本要去醫院心理科回診，但因身體不適而留在家中休息，未料發生憾事。死者的48歲丈夫發現後，立刻呼叫救護車，但醫護人員抵達後，當場宣布婦女死亡，事後研判死因是心臟病發作。

丈夫表示，當天中午還曾與妻子聊天，「她下午2點在客廳睡著，但一直到晚上12點左右還沒醒，叫了也沒反應。我一摸才發現她的手已經冷冰冰」。他提到，沈圓薇的身體當時已經呈現僵硬狀態，也許妻子入睡不久後就去世，只是經過10小時才被發現。

協助處理喪葬事宜的志工說，這一家三口因不同程度的精神障礙而沒有工作，在一房一廳的公寓裡過著拮据生活，沈圓薇過世後幾乎不見親友前來哀悼，令人鼻酸。

死者丈夫曾經擔任清潔工，但在防疫阻斷措施實施後就失業，在家照顧妻子，靠著政府津貼過日子，「她生前最放不下的就是我們未來的生活……我希望以後可以找到倉庫或送貨員的工作，賺錢養我兒子」。

死者的兒子罹患嚴重焦慮症，似乎難以接受事實。他以前因母親的疾病而感到自卑，不願與媽媽出門，如今非常後悔，「如果時間重來，我要抬頭挺胸帶著她出門，但已經沒有機會了」。

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