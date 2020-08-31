疫情讓命很苦！日相候選人「岸田文雄減稅態度」引關注　他全低調避過

▲日本官房長官菅義偉（左上）、石破茂（右上）、岸田文雄（左下）以及河野太郎（右下）被認為是接班人選。（組圖／路透社、美聯社、推特）

文／中央社

日本自民黨政調會長岸田文雄今天上電視節目時，對藉由調降消費稅協助經濟挺過疫情的想法，持謹慎態度。被問到是否反對消費稅從現行的10%調降時，被視為下任首相人選之一的岸田文雄表示：「消費稅的稅收是日本社會保障的財源。」

「降低稅率會帶來額外成本」，像是得調整收銀系統來適應新稅率等等，會「造成中小企業負擔」。早在今年武漢肺炎疫情重創消費和出口之前，日本經濟即因政府去年10月調升消費稅而陷入衰退。

岸田文雄表示，在疫情預計會繼續拖長、需求不會強勁反彈的情況下，日本必須繼續採取財政與貨幣措施來支撐經濟。執政黨自民黨近來有多位國會議員呼籲政府，考慮藉由調降消費稅來緩和疫情對家戶的衝擊，政府高層目前都未加以考慮。

日本為了控制龐大債務，在首相安倍任內兩度調漲消費稅。日本債務高達經濟規模的兩倍，是大型先進經濟體之最。

安倍8月28日突然宣布因健康因素請辭，自民黨將選出下任總裁。由於自民黨目前在參眾兩院都握有席次優勢，自民黨新任總裁將在國會被指名為第99任首相。一般認為安倍屬意曾任外務大臣的岸田接班，但岸田民調支持度不高。岸田稍早已表態參選。