控制哥聽「老婆與閨密大聊性生活」　惱羞「連3天地獄式虐妻」送死亡威脅！

▲男子不滿妻子討論性生活，發怒爆打。（圖／示意圖／123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

性能力在許多男女的內心中，都是神聖不可否定侵犯的領域。英國一名男子因為聽到妻子跟朋友討論「性生活」，惱羞成怒之下竟狂毆凌虐愛人多日，甚至威脅要將她推去撞車。法官開庭時憤怒表示，「男子這樣的行為根本就是流氓的行為，非常暴力」。

根據英國《每日星報》報導，27歲的戈登（Gordon）因為聽到妻子在跟朋友討論自己的性生活，回家憤怒之下竟多次毆打妻子，甚至用食物塗抹在臉上、掐脖子、打耳光等方式羞辱，此外更不斷用水、番茄醬來潑灑在屋內。

事件發生在7月份，當時戈登帶著妻子出門去了朋友家，接著在聊天過程中，聽到一行人討論性生活討論的相當起勁，當下一度威脅在場友人說要闖毀大家的車子，接著返家之後連續3天不斷對妻子施暴，雖然妻子一度打電話報警，但因為脖子被掐住，根本無法發聲。

直到報案當天，戈登的妻子在被毆打後躲到一處房屋附近，等待警察救援。她得到救援之後向警方表示，戈登不斷用死亡恐嚇她，不斷的拳打腳踢讓她一度對球就失去信心。

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