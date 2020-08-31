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國發會主委龔明鑫：待疫情趨緩　將帶企業團到捷克考察

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▲▼國發會主管龔明鑫（右）。（圖／記者余弦妙攝）

▲國發會主管龔明鑫（右）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台捷經貿論壇今（31）日登場，台捷雙方共簽署三項合作備忘錄(MOU)，意味著雙方加深經貿合作關係。國發會主委龔明鑫表示，未來等待疫情趨緩，也會組成考察團到捷克當地考察，吸引更多台商到捷克投資。

龔明鑫表示，今日簽署的三項MOU中主要是針對台捷雙方將在AIoT、智慧城市、智慧機械以及新創社群間緊密合作，其實在過去雙邊經貿往來及產業合作已相當頻繁，我知名資通訊大廠如鴻海(富士康)、華碩、和碩、緯創、友達、英業達等均已在捷克設立公司，近來亦有多起臺捷合資案例，例如鴻海與捷克KKCG集團在捷合資成立SafeDX數據中心，另也有我商與捷商合資在臺設廠共同進軍亞太市場等案例。

請繼續往下閱讀...

根據統計，從2003年至2018年台商赴捷克投資共計有35個案子，總金額達11.8億美元，創造當地1.7萬個工作機會。龔明鑫說，基本上台灣在捷克投資以亞洲國家來說是第三名，台灣投資捷克比中國大陸還多，且台灣投資歐洲的部分捷克為第四名，前三名分別為德國、英國、荷蘭，目前來看台灣與捷克雙邊的投資還算是相當積極，早期都是電子產業組裝廠等，以鴻海的例子來看，富士康在捷克已經是第六大企業，出口量也非常大，未來也會有更多合作。

此外，龔明鑫也提到，近來捷克與我國經貿往來升溫，財政部考量現尚未有臺資銀行於捷克設置據點，為加強雙邊關係及提供當地臺商金融服務，合作金庫及中國輸出入銀行刻評估在捷克設立辦事處。

最後，龔明鑫也說，目前國際間疫情尚未穩定，等之後疫情穩定過後，有機會會規劃帶團到捷克考察，屆時也會有更多企業加入捷克投資。

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