美國務卿、台經長今晚對談　王美花：台美BTA可望有正面回應

▲台捷經貿論壇今（31）日登場，經濟部長王美花表示，台捷簽署三大MOU計劃有助深化雙方經貿合作。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

美國「傳統基金會」將於台北時間1日舉辦線上美台經濟合作展望研討會，亞太助理國務卿史達偉（ David Stilwell ）將公開與經濟部長王美花展開對話，王美花今天表示，在開放美豬美牛來台後，台美經貿合作跨出關鍵一步，經濟部持續爭取台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），美方可望有正面回應。

在蔡英文宣布放寬美豬、美牛進口後，美國華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation），將於1日舉行線上座談，除了由蕭美琴擔任引言人外，美國亞太助理國務卿史達偉（ David Stilwell ），也將與經濟部長王美花，展開台美經貿對話。

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對於開放美豬美牛來台後，台美深化經貿合作關係的進程，王美花今天出席台捷經貿論壇時表示，台美近期在防疫、供應鏈重組與深化貿易關係等面向上合作密切，我方長期向美方表達洽簽台美BTA（雙邊貿易協定）之意願，在我方開放美豬美牛之後，相信美方也會有正面的回應。

經濟部表示，美國國務院亞太助卿在美國亞太政策的擘劃及執行上扮演重要角色。史達偉自2019年6月上任以來，曾多次出席美國國會聽證會、智庫研討會，或在接受專訪時公開重申《台灣關係法》，並表達對台灣的堅定支持。