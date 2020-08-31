迎接綠色金融浪潮　萬事達卡攜手發卡機構推「低碳信用卡」

▲為協助減緩氣候變遷，萬事達卡攜手全球金融機構發行環保材質卡片。（圖／萬事達卡提供）

記者紀佳妘／台北報導

依照萬事達卡調查，超過4分之3的民眾對環境變遷感到「非常憂心」，認為企業應該更致力減少對地球環境的衝擊；為協助減緩氣候變遷，降低一次性塑膠產品，萬事達卡今（31）日表示，將與全球產業夥伴合作，針對全球發卡機構擬定永續卡計畫，發展多元綠色商品。

萬事達卡發布全新的環保卡片材質與供應商名單，希望能強化創新動能，讓世界各地的金融機構更願意支持環保。根據統計，萬事達卡目前在全球10餘國提供消費者環保卡片，另外也有超過60家金融機構採用源自可再生、生物來源、無氯、可生物分解的塑料與海洋塑膠等經核可的材料來製作卡片。

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萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台灣各行各業都比以往更重視環保議題，除了金管會提出綠色金融政策，各銀行也紛紛加入推動低碳經濟的行列。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，這次與萬事達卡合作推出「星展eco永續卡」，為亞洲首張使用可被生物分解的生質材料聚乳酸（PLA）製成的卡片，不僅能降低碳足跡，焚燒時更不會產生有毒氣體。

此外，玉山銀行也持續在環境永續議題做出貢獻，在信用卡製作上使用減碳製程與原料，攜手萬事達卡發行的「玉山世界卡」，為台灣首張通過國家級與國際級雙重認證的「零碳信用卡」。

萬事達卡指出，此舉讓銀行可更深入認識這些替代材料並且與供應商合作，系統性地改變供應鏈，以擴大永續發展計畫，同時也將在台灣積極攜手本地夥伴，重視環保議題，成為全球永續金融的領先市場之一。