買到樓頂西曬房「邊住邊改造」！　達人夫妻把「烤箱」變適居好房

▲綠適居協會秘書長譚海韻。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

綠適居協會曾經輔導全台灣超過30個家庭進行節能住宅改造，參與規劃的家庭，逾半數節能效率可超過30%。協會創辦人夫婦對居住環境有超敏感的「雷達體質」。協會秘書長譚海韻（太太）說，其實她與先生邱繼哲，一個學建築、一個學環境工程，當初就是因為買到有問題的西曬房，先生竟說：「終於可以把改造房子的點子都拿來試試看！」接著動手把有如烤箱的頂樓改造成適合居住的好房，還一住7年，才促成他們成立協會，把經驗推廣出去。

譚海韻說，因為台北房價很高，2006年他們在台中買了一間頂樓又西曬的房子，「那時候預算有限，上一個屋主是居家工作、經營鞋子的網拍業者，她住了兩個月就受不了。我們住進去，發現真的很熱、非常曬，冷氣電費貴就算了，還怎麼都吹不涼！」，那間西曬房曾在夏季高溫達到攝氏39度，比室外33度還高。

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由於夫婦兩人長期投入綠建築研究，先生邱繼哲（綠適居協會理事長）有環境工程專業，接手房子後，就一邊住一邊改，自己動手來，透過加裝室外遮陽，改善熱環境，規劃通風路徑，改善空氣品質，使用LED燈搭配自然光線做為光來源。

用原木家具、備長炭降低空間溼度，加上各種安全節能電器設備的改善手法，終於把有如烤箱的房子，化腐朽為神奇，變成舒適好屋！成效好到常常有人要來參觀，最後兩人乾脆成立綠適居協會，推廣改造房子的技術。

▲譚海韻解說，雙層窗中放置窗簾，可在冬夏季巧妙轉換室內或室外遮陽，達到省能調控溫度效果。（圖／記者吳佳穎攝）

「其實會找上門來的客戶大部份不全為省電，是為了提升居住的舒適度！」譚海韻說，比方一些很敏感的人就會裝全戶進排氣過濾系統，「我們也建議加裝兩層窗戶，讓冬夏季可以靈活變換室內遮陽、室外遮陽，聰明利用物理原理蓄熱、散熱。當客戶的空間變舒適，收到電費帳單又發現沒那麼貴，就會覺得自己的選擇是對的」。

譚海韻表示，自己也是敏感體質，一走進建築物就像偵測器一樣，可以立即感受到建築物異常的溫度、濕度，甚至黴菌、二氧化碳及甲醛氣味。後來她跟先生就把建築環境控制與設備研究當志業來鑽研。

房屋環境的大小問題，從隔熱、空氣品質、除濕到漏水，他們如數家珍。記者詢問，明明夏季常常開冷氣、門窗緊閉，為何有時家中還會聞到鄰居飄來的二手菸味？譚海韻分析：「有可能是從大樓公寓的共用風管飄逸出來，最簡單的方法就是安裝變頻式抽風扇，24小時開啟，讓管線經過的空間都呈現負壓狀態，空氣『出大於進』，就不會感覺到菸味、臭味在空間瀰漫。」當場教學如何用最簡便的方法來改善空氣品質，解決長期困擾的居住痛點。

▲綠適居協會目前提供付費體驗住宿，其中木製家具和壁板可以隔絕水泥牆的熱、也可以吸除一些濕氣。（圖／記者吳佳穎攝）