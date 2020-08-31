菲律賓數名「身分不明」槍手攔截掃射　9名機車騎士當場死亡

The North Cotabato Police Provincial Office has formed a special investigation unit to look into the killing of nine individuals at a secluded section of Barangay Poblacion, Kabacan, North Cotabato. https://t.co/3KNMHSlm2o — Phil News Agency (@pnagovph) August 30, 2020

記者張方瑀／編譯

菲律賓哥民答那峨島29日日發生嚴重槍擊事件，數名身分不明的槍手在路邊攔下6輛機車，接著開槍掃射，導致9人死亡。目前當局已排除恐怖攻擊，正朝當地糾紛調查。

根據CNN Philippines報導，民答那峨島南部哥打巴托省（North Cotabato）29日發生槍擊事件，約有5名身份不明的兇手持重型武器，在往卡巴坎鎮（Kabacan town）的路上攔住6輛機車後，直接持槍對著車上9人掃射，導致8人當場死亡，1人送醫後不治。

警方表示，這9名死者都是邦薩摩洛自治區（Bangsamoro）的居民，目前已排除恐怖攻擊，將朝當地民眾糾紛進行獨立調查，也已經蒐集到相關證據。

哥打巴托省近年因為極端主義入侵，一直壟罩在恐怖攻擊的陰影之下。邦薩摩洛伊斯蘭武裝力量（BIAF）已經出面譴責殺害手無寸鐵的居民，他們也支持菲律賓南方最大伊斯蘭組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）在2014年簽訂的和平條約。

BIAF主席曼蘇爾（Sammy Al Mansoor）表示，該組織會遵守和平進程，「為了尊重已經達成的協議，絕對會要求國家對這起事件進行徹底調查，並將兇手繩之以法。」

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