美國防部長「快閃帛琉3hrs」　狠話怒批中國「用鈔票破壞區域和平」

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中美關係升溫，多次以軍備、科技戰角力，其中在印太、南海地區若有似無的衝突更是明顯。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）28日抵達大洋洲的帛琉訪問，提到中國進行動作頻頻，他痛批：「中國刻意危害國際體系，破壞了區域內的活動和平」。

根據《ABS-CBN》報導，艾斯培上周五（28日）抵達帛琉，在公開演說上提到，中國目前積極在太平洋部署，試圖想要破壞該區域的和平，且中國現今在全球試圖想要拓展自己的影響力，「帛琉是台灣最重要的盟國，美國勢必會給予支持」。

艾斯培此次在帛琉停留3小時，是第一位訪問當地的美國國防部長，與總統雷蒙吉紹（Tommy Remengesau）進行會面交流，提到美國與帛琉有共同的價值觀，所有國家都應該要尊重彼此的和平與繁榮。雷蒙吉紹表示，中國近期在該區域出現「類侵略行動」，讓太平洋島國感到相當緊繃，甚至會利用「金援」作為利誘，這都已經公開的秘密。

最後雷蒙吉紹表示，非常歡迎美國在印太地區的部署，這樣帛琉將會對未來感到安全及穩定。艾斯培在行前也曾針對南海問題回應，「我們認為東南亞，尤其南海區域，是中國最喜歡耀武揚威的地方，我們堅強的聯盟夥伴比起中國，有不對稱的優勢。中國正企圖顛覆與破壞秩序，利用他人為代價獲取私利。」

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