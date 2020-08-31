光顧壽司郎沒吃飽！拉麵「才120元」猶豫了　常客反推這6樣：必點

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

來自日本的迴轉壽司連鎖店「壽司郎」深受台灣人喜愛，除了壽司，店家也有販賣同樣來自日本的拉麵。一名網友日前光顧時，因為點了一輪還是沒吃飽，所以猶豫該不該點拉麵來填飽肚子？貼文一出，不少網友都紛紛留言給建議，而原PO最後還是點了碗拉麵試吃，並給出評價。

原PO在PTT的Gossiping板上，以「急！壽司郎的拉麵值得點嗎（在線」為題發文，來到迴轉壽司店，壽司當然是招牌，不過他點完一輪後，肚子卻還是空空的；此時，他發現菜單上竟有叉燒豚骨拉麵和鯛魚味蛤蜊拉麵，且一碗只要120元，因此好奇是否有人吃過？該不該點一碗來填飽肚子呢？

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▲原PO猶豫到壽司郎該點拉麵嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出， 不少網友都認為，「要吃拉麵怎麼不去專賣拉麵的店吃」、「盤子必點」、「難吃，不如吃一堆赤蝦」、「點過，根本是地雷」、「千萬別」、「整間店最難吃的東西」、「麵超小一碗」；不過也有人覺得，「值得！吃5碗都沒問題」、「點過就知道值不值得了」、「還蠻濃的不錯吃，但是分量不多」、「值得啊！一碗不是才100（元）多」、「細麵，其實不錯」、「還行啦，有濃」、「比一些壽司好吃，好吃程度排在中間」。

此外，常光顧壽司郎的網友則大推其他餐點，「我都吃哈密瓜冰」、「豆皮烏龍麵比較好吃」、「一定要點芒果冰」、「說真的，去吃過的感想，茶碗蒸必點，最好吃的東西」、「普通，炸雞比較好吃」、「茶碗蒸跟雪花冰是必點」、「吃冰划算」、「炸物好吃，其他普通」。

而原PO最後還是有點一碗叉燒豚骨拉麵來試試口味，他也大方分享心得，「非常濃郁，吃完有點飽。」