臉書祖克柏怒槓蘋果！怒斥App Store規矩太多　阻止創新、競爭

▲祖克柏認為，蘋果在阻止創新、阻止競爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者林妤柔／綜合報導

臉書執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）認為，蘋果的App Store有壟斷行為，對客戶有害，還表示蘋果「阻止創新、阻止競爭」，並靠App Store來收壟斷金。

根據外媒《BuzzFeed》報導，祖克柏透過網路直播向五萬名臉書員工喊話，認為蘋果是「牢牢控制手機上東西的人」。

請繼續往下閱讀...

在蘋果擋掉臉書8月初推出的遊戲App之後，臉書一直對蘋果的App Store規定感到不滿。蘋果多次拒絕臉書的遊戲，因為蘋果不允許其他商店以無法審查的內容上架App。對此，臉書推出不帶遊戲功能的App，來觀看其他人玩遊戲的流量。

此外，蘋果和臉書8月也有另一個風波，就是蘋果拒絕免收臉書的「付費線上活動」功能。原來，臉書App的付費線上活動旨在允許小型企業和個人、組織等臉書用戶，做直播活動可收費，臉書希望蘋果能免除30%內購費，或者讓臉書使用Facebook Pay處理事件付款，但蘋果認為這違反App Store原則而拒絕。

臉書因此打算在「付費線上活動」中添加說明，清楚寫著「蘋果拿走這筆交易的30%」。結果讓蘋果對此措辭不滿，也不允許臉書在App裡使用該措辭。蘋果表示，該更新違反 App Store規則，且避免開發人員向用戶顯示無關的訊息。

雙方除了在App Store意見分歧外，祖克柏對蘋果在iOS 14所做的更改也不滿意。臉書認為，蘋果實施的「反廣告追蹤功能」，使得開發人員想跨App和網站追蹤時須先徵求用戶同意，導致公司透過臉書Audience Network Ad的廣告收入可能降低逾五成。

此外，祖克柏也對蘋果與Epic Games的爭議表達想法，認為蘋果做法很有問題。