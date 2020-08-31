互動地圖探7.5億年前地球　古生物學家：第一朵花何時開都能查

▲古生物學家伊恩．韋伯斯特發明一種互動地圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

美國加州一名古生物學家伊恩.韋伯斯特（Ian Webster）發明一種「互動地圖」，讓民眾可以查看自己的家鄉在7.5億年前的大陸飄移中已經走了多遠，就連第一朵花何時綻放，都能查詢。

根據《CNN》報導，30歲的韋伯斯特設計一款互動地圖提供一系列工具，而這些工具可以讓人輕鬆發現更多和地球相關的訊息，連第一批爬行動物的居住地或第一朵花何時開都能查詢。在地圖上搜尋位置時，網站的3D可旋轉地球儀將指出該區域在幾百萬年前位於地球上的哪個位置，甚至可以向用戶顯示他們所搜尋區域附近曾經生活過的恐龍。

韋伯斯特表示，地圖是用來激發人們的興趣並尊重科學家，讓我們更了解世界和過去，同時也包含了驚喜，像是美國過去是如何被淺海割裂的或是佛羅里達曾經被淹沒在海底下。

另外韋伯斯特也提到，「軟體對用戶的位置進行了地理編碼，然後使用蘇格蘭模型向後追溯他們的位置，同時也建構了交互式地球可視化、地理編碼和GPates集成，以便民眾插入自己的位置。」由於該地圖以互動和易於使用的方式來展現數據，因此教師和對科學感興趣的任何人，都可以學習。