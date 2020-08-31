散戶「295元殺出10張」淚灑股市　專家曝：台積電一路買就對了

▲台積電到底該何時進場，一直是投資人討論的話題之一。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

台積電先進製程技術領先全球，加上近期科技論壇上釋出加碼投資3奈米、2奈米新廠等利多消息，引發各大社群熱烈討論台積電的股價話題，不少投資人也好奇現在是否還可以買台積電？對此，財經專家直言，任何時候，任何價位，都可以買台積電，「一路買就對了。」

有投資人表示，在6月1日以295元賣掉10張台積電，賺取幾萬元價差，但若放到現在，以8月27日收盤價444元來算，不到3個月時間可獲利約150萬元；另也有投資人分享，看到台積電7月上旬逼近350元，就趁勢殺出，沒想到7月底股價漲破400元，也只能恨自己看得不夠遠。

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台積電股票如何操作，一直是熱門話題。多數投資專家皆看好台積電基本面，就算跌破月線，也會有強勁反彈，因此在短線股價若跌破約430元價位，即可進場布局。至於定期定額，則不用太在意進場價位，因為長期來看都會獲利成長。

總體經濟學家吳嘉隆也指出，其實不用參考進場價位，「一路買就對了」，原因是台積電本業太強，包括產能已經滿載、毛利率持續走高、資本支出走高，本業上買台積電是低風險投資，尤其台商資金回流更是加分，流入台灣的資金甚至還跑去買台積電。

至於科技股投資策略，資深分析師表示，除了台積電之外，選股也可注重「個股評價面」，例如賺取全球財的世界級企業、有新產品與新技術挹注獲利成長動能的企業，更具吸引力，像是電動車、資料中心支出、雲端軟體、蘋果新機上市供應鏈等，預計今年表現強勢的科技股，短期將呈現盤整，明年再蓄勢待發。

整體而言，科技類股長期維持良好的成長趨勢。回頭看台積電今（31）日股價，經過上週五的下挫2％，今天早盤一度止跌反彈，最高上漲至439.5元，但隨後走弱，目前下跌約0.6％。