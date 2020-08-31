MSCI發威！台股最後一盤爆474億元鉅量　台積電尾盤成交近4萬張

▲台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股大盤今 (31) 日是 8 月最後一個交易日，但因處歷史高檔，大盤開高之後，殺破平盤 12730 的點位，且一路下跌，終場收在12,591點、下跌137點或1.08%。

今天大盤成交量為2456.94億元，因明晟（MSCI）指數公司公布的新一季度調整將於今日收盤後生效，台股尾盤爆出大量成交金額逾474億元，占全天成交量的19.29%。

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以台積電（2330）為例，尾盤一口氣成交了3萬6,371張，佔了全天8萬164張的45.37%，可見尾盤成交之大。單單尾盤這一筆成交，總金額155億元。

台積電終場收在426.5元、下跌1.95%。

再看股王大立光（3008），尾盤成交量185張，相較全天成交934張，比重達19.81%、總金額6.26億元，終場收在3385元、下跌1.02%。

鴻海（2317）尾盤成交1萬3477張，佔全天成交量的44.85%、總金額10.36億元，終場收在76.9元，下跌0.77%。

其他權值股，像是國泰金（2882）尾盤成交6574張、中華電（2412）3300張、台塑（1301）3288張、南亞（1303）3270張、聯發科（2454）2692張。

MSCI 日前公布台股權重，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 12.54% 下調至 12.45%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重也由 14.13% 下調至 14.09%，在「MSCI 全球市場指數」權重持平為 1.56%，新權重呈現雙降一持平，將在今天收盤生效。

此次MSCI 台灣指數成份股方面，新增 1 檔，刪除 2 檔，指數成分股將減少至 87 檔，其中，權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩，其權重為 0.2%，權重調降最多的成分股則為遭刪除的成分股大同，權重為 0.16%。

以往，每逢MSCI季度調整的生效日前一交易日，台股往往會出現尾盤爆大量的情況，原因是外資尤其是被動型基金，為了因應MSCI對權重的調整，提前調整手中持股，於是導致台股尾盤爆出大量。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天開高走低，主要是指數攻高量能不夠，導致拉回修正，且指數連續兩天跌破月線支撐，短線上應該是繼續整理機會大，電子股受到華為事件衝擊，因此資金轉向原物料、航運、塑化等類股，建議投資人可留意。

