　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

MSCI發威！台股最後一盤爆474億元鉅量　台積電尾盤成交近4萬張

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股大盤今 (31) 日是 8 月最後一個交易日，但因處歷史高檔，大盤開高之後，殺破平盤 12730 的點位，且一路下跌，終場收在12,591點、下跌137點或1.08%。

今天大盤成交量為2456.94億元，因明晟（MSCI）指數公司公布的新一季度調整將於今日收盤後生效，台股尾盤爆出大量成交金額逾474億元，占全天成交量的19.29%。

請繼續往下閱讀...

以台積電（2330）為例，尾盤一口氣成交了3萬6,371張，佔了全天8萬164張的45.37%，可見尾盤成交之大。單單尾盤這一筆成交，總金額155億元。

台積電終場收在426.5元、下跌1.95%。

再看股王大立光（3008），尾盤成交量185張，相較全天成交934張，比重達19.81%、總金額6.26億元，終場收在3385元、下跌1.02%。

鴻海（2317）尾盤成交1萬3477張，佔全天成交量的44.85%、總金額10.36億元，終場收在76.9元，下跌0.77%。

其他權值股，像是國泰金（2882）尾盤成交6574張、中華電（2412）3300張、台塑（1301）3288張、南亞（1303）3270張、聯發科（2454）2692張。

MSCI 日前公布台股權重，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 12.54% 下調至 12.45%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重也由 14.13% 下調至 14.09%，在「MSCI 全球市場指數」權重持平為 1.56%，新權重呈現雙降一持平，將在今天收盤生效。

此次MSCI 台灣指數成份股方面，新增 1 檔，刪除 2 檔，指數成分股將減少至 87 檔，其中，權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩，其權重為 0.2%，權重調降最多的成分股則為遭刪除的成分股大同，權重為 0.16%。

以往，每逢MSCI季度調整的生效日前一交易日，台股往往會出現尾盤爆大量的情況，原因是外資尤其是被動型基金，為了因應MSCI對權重的調整，提前調整手中持股，於是導致台股尾盤爆出大量。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天開高走低，主要是指數攻高量能不夠，導致拉回修正，且指數連續兩天跌破月線支撐，短線上應該是繼續整理機會大，電子股受到華為事件衝擊，因此資金轉向原物料、航運、塑化等類股，建議投資人可留意。
 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
男大生熱愛運動　上課突嘔吐…智商回到2歲
「Energy」Toro消失13年近況曝！公開「新男團合照」
前海陸上校分析館長中彈不死「是運氣好」　暗諷：以後日子不好過
快訊／梅莎開颱風眼了！威力直逼強颱　午後小心雷雨彈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

MSCI發威！台股最後一盤爆474億元鉅量　台積電尾盤成交近4萬張

臉書祖克柏怒槓蘋果！怒斥App Store規矩太多　阻止創新、競爭

美國務卿、台經長今晚對談　王美花：台美BTA可望有正面回應

迎接綠色金融浪潮　萬事達卡攜手發卡機構推「低碳信用卡」

你是哪種理財專家？　櫃買推測驗遊戲抽百元購物金

股神巴菲特90歲生日宣告！已買進日本5大企業股票各5%　目標是9.9%

散戶「295元殺出10張」淚灑股市　專家曝：台積電一路買就對了

捷克議長談台灣之行：台捷經貿深化合作「點火之後才會暖和」

傳菅義偉有意「角逐下任首相」！日經指數漲逾430點

最有錢／Fire老闆！高檔抗震投資術　吃自己也不怕

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

MSCI發威！台股最後一盤爆474億元鉅量　台積電尾盤成交近4萬張

臉書祖克柏怒槓蘋果！怒斥App Store規矩太多　阻止創新、競爭

美國務卿、台經長今晚對談　王美花：台美BTA可望有正面回應

迎接綠色金融浪潮　萬事達卡攜手發卡機構推「低碳信用卡」

你是哪種理財專家？　櫃買推測驗遊戲抽百元購物金

股神巴菲特90歲生日宣告！已買進日本5大企業股票各5%　目標是9.9%

散戶「295元殺出10張」淚灑股市　專家曝：台積電一路買就對了

捷克議長談台灣之行：台捷經貿深化合作「點火之後才會暖和」

傳菅義偉有意「角逐下任首相」！日經指數漲逾430點

最有錢／Fire老闆！高檔抗震投資術　吃自己也不怕

這病逼日相安倍請辭！身體有這5大警訊...快看醫生

MSCI發威！台股最後一盤爆474億元鉅量　台積電尾盤成交近4萬張

快訊／花蓮台9線吉普車換道「擦撞貨車」！駕駛重傷無心跳搶救中

臉書祖克柏怒槓蘋果！怒斥App Store規矩太多　阻止創新、競爭

丫頭撐爆超犯規白T！　激瘦9kg成果照曝…王子看傻：長大了

東森全球新連鎖發展迅速　旺沛支付帶槍投靠加入經銷商行列

罷捷缺件173份補上了！二階預計9月中開跑　啟動首日要做這件事

再唱《花木蘭》主題曲！李玟：相隔22年還是「最難唱的歌」第一名

山難搜救精英！高雄飛鷹大隊聯手安泰醫院　開辦初級救護員訓練

不怕低價進口豬衝擊　陳吉仲揭「台豬維持9成自給率」歷史證明

財經熱門新聞

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

散戶「295元殺出10張」後悔淚灑股市

新手投資起手式　6檔基金5年翻倍

雞腿35元！阿婆殺價失敗嫌貴　網反求地點

王文祥挺過癌症、14年官司纏身　王雪紅3姊妹一同出席力挺弟弟

穩拿Offer！前輩曝面試「3訣竅5提問」

王文祥：王文洋爭產訴訟不影響我回台塑　 遺產「該我的就是我的」

王文祥：我有責任回台塑

台中以南7縣市大雨特報　屏東東港鎮、新園鄉發布「淹水一級警戒」

台企銀股價太低　現金增資計畫卡卡

新北房價較便宜！「雙北戰」內行人曝1點

中元普渡採買　刷對卡最高回饋16%

台股當沖大軍居高不下！貢獻國庫逾175億

更多熱門

相關新聞

股神巴菲特90歲生日宣告！已買進日本5大企業股票各5%　

股神巴菲特90歲生日宣告！已買進日本5大企業股票各5%　

有股神美名的波克夏·海瑟威控股公司創辦人巴菲特，在他90歲生日時宣布，已經持有日本5大企業股票，每家至少5%以上。波克夏甚至還宣布，將長期持有這些股票，最高持股目標是9.9％，但前提是要該日企同意。

高檔抗震投資術　吃自己也不怕

高檔抗震投資術　吃自己也不怕

台股當沖大軍居高不下！貢獻國庫逾175億

台股當沖大軍居高不下！貢獻國庫逾175億

台積電反彈開紅！　台股指數早盤站上12800點關卡

台積電反彈開紅！　台股指數早盤站上12800點關卡

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

關鍵字：

MSCI台股股市股票

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

15歲小小彬升高中了！

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

國一女見網友失聯　學校3項聲明

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

趙小僑跳ITZY舞蹈　兒嚇壞：媽太強了

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

男歌手飲料遭下鉛毒「毀嗓10年」崩潰引退！爆兇手是爆紅男星

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面