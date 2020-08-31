股神巴菲特90歲生日宣告！已買進日本5大企業股票各5%　目標是9.9%

▲「股神」巴菲特在他90歲生日時宣布，已經投資日本五大企業股票。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

有股神美名的波克夏·海瑟威控股公司創辦人巴菲特，在他90歲生日時宣布，已經持有日本5大企業股票，每家至少5%以上。波克夏甚至還宣布，將長期持有這些股票，最高持股目標是9.9％，但前提是要該日企同意。

這5家日本公司分別為伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產與住友商事。根據上周五收盤價估算，這些持股價值約為62.5億美元（約合新台幣1835.6億元）。波克夏表示「這些股票都是在過去的12個月中在東京證交所透過一般交易購買的。」

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日本貿易公司-被稱為商社，主要是將能源，金屬，食品和紡織品等各種國外商品，進口給日本各大企業。 他們還為製造商提供服務，幫助日本經濟發展，並為日本的商業全球化做出了貢獻。

對於巴菲特而言，這些交易都不會是短期投資。 波克夏表示「我們打算長期持有這些股票，並可能在其中任何一家公司的持股量增加到最多9.9％，具體取決於價格」。 波克夏還承諾不會敵意併購，也就是如果沒有獲得這些日本企業董事會的批准，將不會購買任何一家公司股票達到9.9％。」

談到對於這些公司投資的意圖時，波克夏以可口可樂、美國運通與穆迪等公司為例，這些都是長期或著被動持有之投資方式，都已經擁有數10年的歷史。

巴菲特表示「我很高興讓波克夏去投資日本市場，這些企業在全球擁有許多合資企業。 希望將來可能會有互惠互利的機會。」

波克夏還表示「儘管以日圓計價的風險很大，但它幾乎沒有貨幣波動的風險，因為它持有6255億日圓計價的債券（59.3億美元），這些債券將於2023年至2060年的各個日期到期。」