中了！沙烏地阿美發現「2座新油田」　西岸天然氣缺乏…將獲緩解！

▲沙烏地阿美在該國境內發現的新油田或能滿足該國天然氣需求。(圖/路透)



記者葉睿涵/綜合報導

沙烏地阿拉伯能源大臣阿卜杜拉齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)日前通過官方通訊社宣佈,國有石油公司(沙烏地阿美,Saudi Aramco)在境內發現了兩個新油氣田。沙烏地阿美將繼續評估這兩個油氣田的能源存量,並將鑽探更多的油井,確定油氣田的面積和規模。諮詢機構預測,沙烏地阿拉伯將因這兩個新油氣田達成天然氣生產的目標,而西海岸的天然氣需求也會被滿足。

據《彭博社》報導,靠近伊拉克邊境的Hadabat Al-Hajara油田平均每天可產出1600萬標準立方英尺(約45萬立方米)的天然氣和1944桶凝析油;另一個Abraq at-Tulul油田每天已開始生產3000桶原油、4.9萬桶凝析油和110萬立方英尺(約3萬立方米)的天然氣。沙烏地阿美將繼續評估這兩個油氣田的石油、天然氣和凝析油規模,也將鑽探更多的油井以確定油氣田的面積和規模。

凝析油是石油的一種。地底的高溫、高壓條件將它壓縮至氣體形態,溶解於天然氣中。在開採油氣的過程中,它被帶到地面後,凝結成為液態油。相對於傳統的石油要經過煉油廠分餾和不同製程煉製之後,才能產出不同等級的產品,凝析油經處理後就可以直接作為石化原料,浪費的很少。

沙烏地阿拉伯政府近年來一直在推行各種措施以實現經濟多元化、減輕對石油産業的依賴。沙烏地阿美是全球最大的原油和凝析油生産商之一,它每天的石油產量約為850萬桶,這兩個新油田的產量對比沙烏地阿美的總產量只不過是杯水車薪。不過,杜拜能源諮詢公司Qamar Energy的創始人米爾斯(Robin Mills)指出,天然氣的發現可能有助於實現提高非石油產量的目標;如果產量和成本符合標準,沙烏地阿拉伯將因這兩個新油氣田達成天然氣生產的目標,而西海岸的天然氣需求也會被滿足。

If volumes and costs are suitable, will be useful for meeting Saudi Arabia's gas targets and supplying the west coast, which currently lacks a gas grid.