中了！沙烏地阿美發現「2座新油田」　西岸天然氣缺乏…將獲緩解！

▲沙烏地阿美在該國境內發現的新油田或能滿足該國天然氣需求。（圖／路透）



記者葉睿涵／綜合報導

沙烏地阿拉伯能源大臣阿卜杜拉齊茲親王（Abdulaziz bin Salman）日前通過官方通訊社宣佈，國有石油公司（沙烏地阿美，Saudi Aramco）在境內發現了兩個新油氣田。沙烏地阿美將繼續評估這兩個油氣田的能源存量，並將鑽探更多的油井，確定油氣田的面積和規模。諮詢機構預測，沙烏地阿拉伯將因這兩個新油氣田達成天然氣生產的目標，而西海岸的天然氣需求也會被滿足。

據《彭博社》報導，靠近伊拉克邊境的Hadabat Al-Hajara油田平均每天可產出1600萬標準立方英尺（約45萬立方米）的天然氣和1944桶凝析油；另一個Abraq at-Tulul油田每天已開始生產3000桶原油、4.9萬桶凝析油和110萬立方英尺（約3萬立方米）的天然氣。沙烏地阿美將繼續評估這兩個油氣田的石油、天然氣和凝析油規模，也將鑽探更多的油井以確定油氣田的面積和規模。

凝析油是石油的一種。地底的高溫、高壓條件將它壓縮至氣體形態，溶解於天然氣中。在開採油氣的過程中，它被帶到地面後，凝結成為液態油。相對於傳統的石油要經過煉油廠分餾和不同製程煉製之後，才能產出不同等級的產品，凝析油經處理後就可以直接作為石化原料，浪費的很少。

沙烏地阿拉伯政府近年來一直在推行各種措施以實現經濟多元化、減輕對石油産業的依賴。沙烏地阿美是全球最大的原油和凝析油生産商之一，它每天的石油產量約為850萬桶，這兩個新油田的產量對比沙烏地阿美的總產量只不過是杯水車薪。不過，杜拜能源諮詢公司Qamar Energy的創始人米爾斯（Robin Mills）指出，天然氣的發現可能有助於實現提高非石油產量的目標；如果產量和成本符合標準，沙烏地阿拉伯將因這兩個新油氣田達成天然氣生產的目標，而西海岸的天然氣需求也會被滿足。

If volumes and costs are suitable, will be useful for meeting Saudi Arabia's gas targets and supplying the west coast, which currently lacks a gas grid. — Robin Mills (@robinenergy) August 30, 2020

▲沙烏地阿美將持續評估新油田的能源產量。（圖／路透）

►爆划算！innisfree經典保養品兩罐888元