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捷克議長談台灣之行：台捷經貿深化合作「點火之後才會暖和」

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▲捷克參議院議長韋德齊今（31）日出席台捷經貿論壇表示，台捷深化經貿合作全球人民都在看。（圖／經濟部提供）

▲捷克參議院議長韋德齊今（31）日出席台捷經貿論壇表示，台捷深化經貿合作全球人民都在看。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

捷克參議院議長韋德齊今（31）日出席台捷經貿論壇表示，台捷深化經貿合作全球人民都在看，自由民主與重視人權為雙方共同理念，捷克諺語說「人們需要暖和，只有點火之後才會暖和」，政府的主要任務就是準備良好的立法環境，促進台捷之間展開產業合作，這也是捷克團訪台的主要目標。

捷克參議院議長韋德齊昨天中午搭乘華航包機率團抵達台灣，展開為期六天訪問。韋德齊今天應邀參加台捷經貿論壇，他在致詞中提及訪台目的，在於「政治家的任務，要準備良好的立法環境，讓企業家好好地經營他們的企業，企業家的主要任務，則是儘量展開跨國產業合作，這也是訪問台灣之行的主要目標。」

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「為了實現台捷合作，都要付出努力，我們捷克有一句話，你需要暖和，你可以說很多次，但只有點火之後才會暖和。」韋德齊表示，為讓台捷兩國之間能深化合作，坐而言不如起而行，台捷經貿論壇簽署三大MOU（投資合作意向書），展現行動勝於雄辯。

經濟部長王美花表示，捷克具備深厚工業基礎，製造業亦有堅強實力，鴻海旗下公司已在捷克設置數據中心，華碩等電子大廠亦在捷克佈局投資，透過今天參與者多達百人的B2B投資論壇，將近一步媒合台捷雙方產業合作，可望奠定台灣廠商進軍歐盟佈局之基礎。

另外，經濟部表示，台捷租稅協議於今年上半年生效，將為雙方創造租稅公平及良好的投資環境；台捷經貿論壇為台捷關係史上人數最多層級最高的訪問團，也是今年疫情期間以來，台灣唯一接待的大型訪台活動，再次為兩國關係創下新的里程碑。

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