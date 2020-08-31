日媒搶報導女童遭風箏捲上天　日網友：根本空中盪鞦韆

記者王佩翊／編譯

新竹南寮風箏節30日發生「風箏吃人」事件，一名無辜的3歲女童慘遭風箏捲上天，在空中被狂甩了30多秒，所幸最後在工作人員的操控與現場民眾的熱心協助下成功獲救，僅受輕傷。相關影片流出後，不僅在台灣持續發酵，各國媒體也爭相報導，同時引發國外網友熱議。有日本網友就稱，「應該不只10公尺吧，看起來都超過30公尺了」、「讓我想到假面忍者赤影...」等。

新竹風箏捲童事件爆發後，日媒NHK、美媒CNN、英國《衛報》等爭相報導，相關事件也引起當地網友關注。日本網友留言表示，「只有我聯想到假面忍者赤影嗎，不過好險最後沒事」、「根本就是空中盪鞦韆，完全被甩來甩去。好險地面上的人成功把小妹妹拉下來」、「是因為新冠疫情已經緩和了嗎（才會舉辦大型活動），希望以後務必多注意，以免再度發生事故。」

也有相當了解台灣的日本網友說，「新竹是那個比桃園機場還要再往南的地方嗎？那裡早期就因為風很大被稱作『風城』，好險小妹妹沒事。」

▲新竹南寮一名小女童被風箏捲上天空。（圖／翻攝自Facebook／跟著Via趣旅行～Part II）



一名網友30日將這段影片PO上臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」，從畫面中可見，突如其來的強風將一名小朋友捲到高空中，小小的身軀隨著強風越捲越高，驚悚的畫面讓在場民眾紛紛嚇壞大叫，趕忙奔上去協助，努力將小朋友拉下，而所幸最後小朋友也平安落地，並沒有造成傷亡。

對此，新竹市府表示，「一位小朋友因場內風勢，導致糖果風箏尾段纏住身體，造成驚嚇哭及頸臉擦傷（無明顯外傷，略紅腫），經林媽媽同意由廠商工作人員陪同母女二人搭乘救護車就醫，市府目前也已派員至醫院關心母女狀況，目前市府也全面暫停現場所有活動確保民眾安全。」