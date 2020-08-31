FDA考慮提前通過疫苗批准　外界憂心取悅川普缺公信力

▲FDA跳過第三階段臨床試驗的決策被認為是美國公共衛生歷史上的重大改變。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國食品和藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）表示，在有必要的情況下，他可能會繞過正常的審批程序，讓新冠肺炎疫苗在通過第三階段臨床試驗前就獲得批准上市的緊急授權。不過，他否認是在總統川普的施壓下做出這樣的決定。

據英國《金融時報》報導，哈恩在接受採訪時指出，只要FDA判斷疫苗的益處大於其風險時，他們將在疫苗完成第三階段臨床試驗前就通過批准，讓相關企業獲得緊急上市的授權，「企業可以自行提出申請，我們會作出裁決，只要是合適的申請，就會批准授權，但如果是不合適的，我們也會否決。」

FDA是否批准新冠肺炎疫苗在完成第三階段試驗即上市的決定將是美國公共衛生歷史上最重要而敏感的決定之一。不過哈恩認為，緊急授權並不等同於全面許可，也許FDA只會將疫苗批准給特定的族群，這樣的決策並不與政治掛勾，他也否認他是為了取悅川普而這麼做，「我們的衡量標準是基於科學、醫學和數據而做出的，與政治沒有關係。」

▲FDA最近的公信力因為局長哈恩（圖左）立場偏頗而飽受質疑。（圖／路透）

FDA最近的公信力一再因哈恩屈服於川普的政治壓力備受醫藥界質疑。3月間，FDA緊急授權了川普多次稱讚的「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）來治療新冠肺炎，之後他們就因為副作用嚴重撤銷授權。另外，川普在22日指責FDA內部的「深度政府」 （deep state）為了在政治上打擊他，故意拖延治療方法的決策與實行。一天後，哈恩與川普聯合宣布緊急批准血漿治療法，不過哈恩很快就因為誇大其好處飽受批評。

由於哈恩之前一再強調自己與川普「關係良好」，外界因此質疑，FDA是否會為了助推川普的選情而放棄專業的把關標準。

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