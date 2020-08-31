大陸官方反對捷克議長訪台　王美花：台捷於自由民主有共同理念

▲台捷經貿論壇今（31）日登場，經濟部長王美花表示，台捷簽署三大MOU深化雙方經貿合作。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台捷經貿論壇今（31）日登場，經濟部長王美花表示，台捷即將簽署三大MOU合作計劃，包括新創、資通訊與精密機械產業可望受惠，台捷在自由民主有相同理念，捷克也具備深厚工業基礎，雙方深化合作有助我業者進行供應鏈調整，並更能接近歐洲市場。

捷克參議院議長韋德齊昨天中午搭乘華航包機率團抵達台灣，展開為期六天訪問。韋德齊今天應邀參加台捷經貿論壇，預期於會中與我方簽署三大MOU。

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經濟部長王美花表示，台捷論壇為今年疫情期間以來，台灣唯一接待的大型訪台活動，台灣已連續141天沒有本土案例，疫情中心希望以高規格防疫，捷克團來台也能感受台灣是個安全的地方。

王美花於會前受訪時表示，受到中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響，過往的全球生產鏈已經轉向在地化與區域化，經濟部在訪團來台期間辦理投資論壇，台捷雙方將針對後新冠時代的產業合作與商機進行討論，包括物聯網及AI、綠色經濟、新創、汽車、航太、資通訊等議題，加速雙方在產業合作上之機會。

王美花指出，捷克具備深厚工業基礎，製造業亦有堅強實力，鴻海旗下公司已在捷克設置數據中心，華碩等電子大廠亦在捷克佈局投資，透過今天參與者多達百人的B2B投資論壇，將近一步媒合台捷雙方產業合作，可望奠定台灣廠商進軍歐盟佈局之基礎。