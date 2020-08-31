三大名師推薦熱門潛力股！　業績利多題材股、宅經濟...6檔報你知

▲三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

台股大盤今 (31) 日是 8 月最後一個交易日，又遇到MSCI季度盤整盤後生效，終場下跌137點，收在12591點。面對近期台股波動大，投資人操作也更加困難，《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股，替投資人挖掘投資標的。

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晟德（4123）

電子股近期套牢嚴重，資金轉進7月以來整理近2個月的生技產業。晟德轉型生技投資銀行有成，旗下永昕、順藥、國光、博晟等，今年都陸續發光發熱，近期轉投資育世博生技宣布，該公司開發的異體細胞治療新藥ACE1702，已在美國進行一期臨床試驗，並完成首位病患給藥，而北京加科思重量級新藥授權下半年入帳，也將挹注全年獲利。

動力- KY（6591）

宅經濟需求持續發酵，居家辦公帶動筆電需求暢旺，讓散熱風扇拉貨動能維持強勁，散熱風扇廠動力- KY前7月自結eps達2.26 元，下半年5G 通訊用路由器及伺服器等散熱產品認證出貨，加上INTEL 、NVIDIA 、AMD高階晶片陸續上市，看好高階散熱風扇出貨增溫。

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友輝（4933）

現在面板漲價，不管是大尺寸還是中小尺寸通通需求暴增，單純來看液晶面板的結構，背光模組跟偏光片這兩項成本就佔了1/3，另外背光模組裡面的＂光學膜＂佔了將近60%的成本，目前幾乎被美國3M、韓國SKC壟斷，不過中國在積極去美化下，這個產品讓出的份額相當大，因此在光學膜所有廠商洗牌的情況下，友輝今年的獲利也快大幅增加。

茂綸（6227）

公司是電子零組件及成品之代理銷售商，由於今年遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等宅經濟發燒，公司相關的網路通訊產品大爆發，下半年除了客戶FPGA晶片大幅出貨以外，連遊戲機的產品線也開始出貨，下半年動能無虞。

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科嘉-KY（5215）

主要供應蘋果Macbook剪刀腳鍵盤的鍵盤薄膜觸控開關，訂單持續受惠於宅經濟與遠距需求爆發，加上開學潮使筆電產品短期供不應求。今年上半年EPS 4.86元，賺贏去年整年的4.56元，以及毛利率、營益率、淨利率均創新高。籌碼面，投信近一週買超共1360張，有望整理向上，一舉突破箱型整理上緣，後市可期。

GIS-KY（6456）

觸控面板大廠GIS-KY業成受惠蘋果Macbook與IPad出貨訂單，公司展望第3季動能續強。因中美大戰愈演愈烈，媒體外傳陸觸控面板大廠歐菲光的客戶，可能轉單給台廠的觸控雙雄，是近期一大利多。有外資券商調升該股票的目標價，股價近期整理墊高向上，外資法人也回頭買超，公司第三季營運狀況整體相當正面。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。