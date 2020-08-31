7月製造業景氣燈號連5藍　台經院：中美關係恐影響經濟動能

▲台經院公布7月景氣燈號。（圖／台經院提供）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（31）日公布7月景氣燈號為代表景氣衰退的藍燈，主要是因為疫情未見停歇，中美緊張關係再度升溫，全球經濟仍籠罩在不確定氛圍中，加上部份原物料生產受到工安事故與定期檢修影響，拖累原物料投入面指標表現。

台經院指出，製造業景氣信號值由6月的9.87分，微幅減少0.08分至7月的9.79分，燈號續維持在代表景氣衰退的藍燈，這已經是疫情以來連續第5個月藍燈。

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台經院分析，部分石化原料報價仍面臨供給過剩壓力，且疫情影響部分石化產品需求尚未回復到去年同期水準，加上國內大廠部分工廠進行定檢，壓抑本產業整體銷售成長力道，令化學品外銷訂單、出口與化學原材料生產指數表現仍維持負成長。

不過，在電子零組件產業方面，受惠於高效能運算領域對於先進製程的需求仍暢旺，以及終端應用市場新機的備貨效應，使得電子產品外銷訂單、電子零組件出口與生產表現續呈正成長。

展望未來，台經院認為，儘管本月製造業燈號續為代表景氣衰退的藍燈，不過隨著全球經濟需求漸次回溫，國際原油價格緩步走高，進而帶動國內製造業產品需求，有助於拉抬需求面、售價面與經營環境面指標表現，故製造業燈號仍有機會轉為黃藍燈。

不過，有鑑於各國疫情尚未平息，加上中美關係持續緊繃，美國對於特定廠商的禁令涵蓋範圍有多廣仍未知，若影響到國內相關供應鏈廠商，恐將影響到台灣經濟成長動能，因此，未來仍須留意全球新冠肺炎疫情與中美關係發展。