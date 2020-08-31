基隆關出包近6萬件貨物誤設應審應驗通關 　關務署提3改善措施

▲針對基隆海關近6萬件貨物未審未驗通關一事，關務署澄清表示，緊急以人工方式介入檢查。（圖／關務署提供）

記者紀佳妘／台北報導

近期傳出基隆關八里分關出包，近6萬件未審未驗通關，財政部關務署今（31）日對此澄清指出，對於該等貨物被誤設為應審應驗通關（C3），為避免影響業者通關權益及考量海關查驗人力有限，基隆關依風險管理原則處理，緊急以人工方式介入檢查。

關務署表示，由於每件貨物均會經X光檢查，發現有異常的情況，皆會人工開箱檢查，以防杜毒品及管制品流入國內，對於貨物價格顯著低報情事，也會調整補稅，並無外界所說「大放送」情事。

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關務署進一步說明，為避免海關通關系統因人為錯誤設定貨物通關方式的情形再度發生，已強化關員的教育訓練，並實施覆核及監控機制，及擬定緊急通報措施。



另有關基隆關主管資訊關員輕生一事，關務署表示，該名資訊主管人員因身體不適頻繁就醫，並向同事表達身體狀況不佳影響日常生活，關務署對該員輕生表達痛心與不捨，基隆關已積極協助家屬處理後續相關事宜。但經查證結果，該名主管與八里分關一案完全無關，請外界勿妄加揣測，以免造成家屬困擾。

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