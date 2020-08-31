父親替兒開帳戶當成年禮！　月存3000買股票「領股利」：破40萬

▲一名父親分享快速賺錢的方法。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

除了每個月的固定薪水之外，許多人會投資理財，增加自己的被動收入，一名父親分享投資的心路歷程，「要讓錢增加的速度變快，就是一直買進資產，透過股利再投入創造複利，可以把資產上升的速度變快」。他也替兒子開帳戶，每個月放3000元，看到不錯的股票就買進，目前帳戶價值已經突破40萬。

原PO在臉書社團「存錢公社」發文寫道，投資股票已經10多年，若想要賺更多錢，可以買進股票、不動產、債券等資產，這方法比放在銀行裡賺利息還要有用，「今年股利一樣一半繼續投入市場，一半奢侈花費，25萬想買什麼就買什麼，剩下花不完的繼續投入股市創造現金流，股票張數一樣可以提升，明年股利一樣繼續領好領滿。」

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▲▼該網友分享自己的帳戶存款。（圖／翻攝自Facebook／存錢公社）

他也建議新人，不要害怕進入股市，先好好存錢，等存到一、兩桶金之後再投入，或是每個月固定存入一筆錢。他依照這樣的方式，替兒子開了一個帳戶，每個月固定存3000元，看到不錯的股票就會用此帳戶買進，「從每年幾千塊的股利領起，今年股利也突破2萬塊，帳戶價值也突破40萬，等兒子長大成人，這股票戶頭就是送他的一個禮物，也是一個印證複利投資的好教材。」

他也表示，目前坊間很多書可以參考，但是最重要的是投資心態，「殺進殺出短線玩法，只會讓你的資金被手續費跟交易稅吃光，長期投資好股票才會讓你的勝率提高，很多人只想看到短期的獲利，所以持有股票都無法超過三個月，甚至三天。」他也透露，如果要買ETF，只會推薦0050。