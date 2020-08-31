糗倒戈！民主黨6市長「靠向川普」　轟拜登拋棄工人階級

▲美國民主黨總統參選人拜登遭明尼蘇達州鐵嶺地區（Iron Range）市長們指稱與工人脫節。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

明尼蘇達州鐵嶺地區（Iron Range）的六位民主黨市長28日簽署一封公開信，表明因為拜登與工人階級脫節，從政以來沒有做出任何對工人有助益的事，因而倒戈轉為支持共和黨總統川普連任。明尼蘇達州過去曾是民主黨傳統的票倉，其中一大主因是當地經濟發展倚重農業及工業，與民主黨傾向農民、藍領階級利益的政黨根基價值相符，今卻遭市長倒戈。

根據《每日郵報》報導，倒戈的明尼蘇達州鐵嶺的六位市長於信中聲明，過去幾十年來，他們和許多明尼蘇達選民一樣地投票給民主黨候選人。但像拜登這樣的政客對產品徵收關稅、支持不良的貿易協定，「與工人階級脫節，與國家的需要脫節。」，年輕人為了養家，離開鐵嶺以尋求高薪職業，「這裡已經流失了數千個工作。」

公開信中更提到，如今的民主黨已經過於偏向左派，不再擁護工人階級，「激進民主黨人拋棄了在鐵嶺努力工作、養家餬口的明尼蘇達人，不是我們選擇離開民主黨，而是黨離開了我們。」

市長們指出，2016年川普當選後，提出「挺身對抗中國的鋼鐵傾銷、實施減稅並為工人階級而奮鬥」等政策，為鐵嶺帶來了新的轉折點，長時間以來首次有了生機，「川普的政策讓我們充滿希望。」

▲美國總統川普（Donald Trump）的對抗中國政策為明州鐵嶺地區帶來新的改變。（圖／路透）

副總統彭斯28日親自前往明州德盧斯（Duluth）展開競選演講時，倒戈的兩港市（Two Harbors）市長斯旺森（Chris Swanson）和維吉尼亞市（Virginia）市長庫夫（Larry Cuffe）也上台發表言論，公開表示支持川普。彭斯說，「川普對抗中國傾銷鋼鐵產品保護工人階級，而目前卻尚不清楚拜登對鋼鐵關稅有何作為。」



於公開信末署名的其他四名市長分別是奇斯霍爾姆市（Chisholm）市長尚帕（John Champs），伊利市（Ely）市長諾瓦克（Chuck Novak），埃韋勒斯市（Eveleth）市長弗萊薩維傑維奇（Robert Vlaisavljevich）和巴比特市（Babbitt）市長祖潘基奇（Andrea Zupancich）。