「川粉」示威中彈亡！川普怒發「90推特」洗版　力挺極右派支持者

▲美國波特蘭兩派示威爆發衝突。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國「黑人的命也是命」示威者與極右派團體30日晚間在奧勒岡州爆發衝突，其中一名支持總統川普的男子不幸中彈身亡。川普也隨即發出「推特風暴」連續90則貼文，強力支持右派團體，怒轟示威者是暴徒，並指民主黨籍的波特蘭市長「犯下戰爭罪、雙手沾滿鮮血」。

▲美國波特蘭兩派示威爆發衝突。（圖／路透）



綜合外媒報導，美國極右派團體「愛國者祈禱團」（Patriot Prayer）連日和「黑人的命也是命」（BLM）示威者在波特蘭市發生衝突，結果30日晚間擦槍走火，導致支持川普的男子傑伊畢夏普（Jay Bishop）中彈身亡。

川普在事發後幾小時內，狂發90則推特強調「法律與秩序」，除了要畢夏普安息之外，更指控BLM的示威者是暴徒，並轉貼指控民主黨籍的波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）「犯下戰爭罪、雙手沾滿鮮血」的貼文。另一方面，川普則稱讚這些數百名走上街頭的支持者是「偉大的愛國者」。

Rest In Peace Jay! https://t.co/j6FYxIygmh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

民主黨籍總統參選人拜登（Joe Biden）則發出聲明，譴責川普利用動亂提升自己的支持度，「總統工作就是降低溫度，但川普沒有呼籲他的支持者停止引發衝突，這顯示了他的軟弱。」波特蘭市長惠勒也在記者會中強調，是川普製造了仇恨與分裂。

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