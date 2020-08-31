「恐怖分子和小偷才需要蒙臉」　義大利市長超扯理由禁戶外戴口罩

▲義大利蘇特利市長史嘉畢禁止民眾在戶外佩戴口罩。（圖／翻攝自Facebook／Vittorio Sgarbi）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲義大利，目前已造成3萬5477人因病過世，確診病例也破26.8萬大關。中央頒發防疫法令，強制民眾外出時務必要佩戴口罩，以避免群聚感染，豈料有地方首長卻陰奉陽違，以只有不法分子才會蒙臉為由，禁止市民在戶外佩戴口罩。

據《義大利本地新聞網》報導，為了防範第二波疫情捲土重來，義大利在8月10日頒布的總理法令（DPCM）中強制所有人在封閉的公共場所（如商店、餐廳、公共交通工具）必須佩戴口罩。此外，在晚上6時到次日清晨6時外出的民眾也必須戴上口罩。法令同時規定，地方政府在頒布與口罩相關的法令時不得與總統法令相抵觸。

不過，在義大利中部的古老城市蘇特利，市長史嘉畢（Vittorio Sgarbi）反其道而行，推出新法禁止民眾在沒有正當理由的情況下，於公共場合佩戴口罩、頭盔等會遮蓋臉部，或導致他人難以識別的器具，違者將處以罰款。史嘉畢表示，此法是基於公共秩序533/1977號法律第二款所制定，只有在室內群聚時，市民才得按照衛生部防疫規定佩戴口罩。

身兼義大利眾議員的史嘉畢強調，他所推出的新規定與總理法令並無矛盾，如總理法所述，民眾自晚上6時至次日清晨6時期間，於舞廳等群聚場所需戴口罩，但在蘇特里市的街道和進行戶外活動時大可不必，因為「只有恐怖分子和小偷才會在街上遮住臉部」。他認為，總理法令規定的「在餐廳佩戴口罩」根本是個笑話，因為大家在吃飯時一起將口罩拿下共餐，起身後又集體戴上口罩，根本於健康毫無幫助，甚至有點滑稽。