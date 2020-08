德3.8萬人怒吼解封！手持「帝國旗」衝國會大廈　政治人物全怒了

▲德國柏林3.8萬示威者抗議新冠肺炎防疫措施,試圖衝入國會大廈。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

德國3.8萬示威者走上柏林街頭,抗議新冠肺炎(Covid-19)防疫措施,其中許多極右翼人士手持德意志帝國旗幟,衝破封鎖線,試圖進入國會大廈(Reichstag Building),最後遭警方驅離,但此舉已經引發各黨派政治人物與外界廣泛譴責。

綜合BBC、RT報導,示威者認為,防疫措施侵犯了德國憲法保障的基本權利與自由,要求當局加以廢除。雖然遊行活動大致和平,但許多參加者未能遵守防疫措施,導致警方下令驅逐。此外,極右翼、帝國主義運動(Reichsbürger)人士試圖衝進國會大廈時也與警方發生混戰,最後被辣椒水驅散。

Coronavirus conspiracy theorists protesting in Berlin broke through police barricades in front of the Reichstag today. That big flag you see is the flag of the German Reich. One of them can be heard shouting "Resistance! Resistance!" at the endpic.twitter.com/KRGI8GpRYP