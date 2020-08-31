鹽酥雞點200元！　網曝生活「奢侈夢」：根本財富自由

▲許多網友認為，吃布丁不舔膜是財富自由的一種。（圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

每個人條件及能力不同，對於金錢的價值觀也不同，可能自己認為的生活小奢侈，對別人來說只是每天的日常。有網友分享平常奢侈的方式，吃脆笛酥都會選一種口味，但有時候會每一種口味都買。他也好奇提問，「大家有什麼低總價奢侈嗎？」

原PO在PTT發文寫道，平常花錢都蠻省，但是偶爾也會想要享受一下奢侈的快感，例如平常衛生紙都買最便宜的，偶爾就會買價格貴的三層衛生紙；或是吃脆笛酥的時候，選不出喜歡的口味，就會乾脆每一種都買，吃幾根之後剩下的冰在冰箱裡。因此他也好奇大家的有沒有這樣的小奢侈，「大家會進行什麼總價不高的小奢侈嗎？」

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▲有網友認為，吃小吃加點一堆小菜、滷蛋是一種奢侈的幸福。（圖／記者謝承恩攝）

貼文一出後，沒想到大家的快樂簡單樸實又平凡，「吃布丁不舔蓋子」、「大麥克、大杯可樂、大薯，全部都單點」、「晚餐吃炒飯還加一碗豬肝湯」、「泡麵一次煮兩包還加蛋加菜」、「烤肉攤夾雞腿」、「18元的紅茶不買，買39元的午後紅茶」、「在沒有買一送一的時候買星巴克」、「吐司或漢堡加起司加蛋，乾麵加滷蛋」、「買鹹酥雞點200元」。

也有人分享有趣的奢侈，「喝白開水不喝自來水」、「上大號用20幾張衛生紙」、「洋芋片沒有吃掉屑屑，根本財富自由」、「隱形眼鏡日拋當時拋」、「兒子的剩飯不撿來吃」、「秤重素食店夾高麗菜不甩湯汁」、「不省筆墨水開始簽聯絡簿」。