一路拉到20m高空！5歲童躲大風箏下　遭「風箏線吃腿」強風吹飄摔地慘死

▲文明達遭到風箏線纏住拉上20公尺高空。（圖／翻攝自pix11.com）

記者陳亭伃／綜合報導

新竹南寮風箏節30日發生恐怖「吃人風箏」事件，3歲女童遭強風捲起的風箏一路帶到空中。其實在2015年越南胡志明市一處風箏公園也曾發生過類似事件，當時一名小男童跑到18公尺長的風箏下撿飲料瓶，沒想到卻被風箏線纏住一路飛上天，最後重摔在地身亡。

綜合外媒報導，位在胡志明市福門區一處風箏公園，名叫文明達（Van Minh Dat）的男童，當時跟著母親一起在該處擺攤，一旁有人準備放18公尺長的風箏，文明達卻突然跑到風箏下面撿飲料瓶，未料遭到風箏線纏住腿，接著一陣強風之後，風箏直接被急吹升空，導致文明達直接飄上天空。

文明達被吹上天空之後，因為害怕而瘋狂尖叫擺動，風箏線突然斷裂鬆脫，導致他從20公尺左右高空墜落，在地面上施放風箏的玩家全都看傻了眼，文明達的母親親眼目睹兒子活活摔死，當場情緒崩潰。

據悉，風箏是由「西貢風箏俱樂部」施放，當天本來天氣、風向就不穩定，其中一條風箏線勾住飲料攤附近的桌子，飲料瓶掉的到處都是，文明達乖巧的上前撿取，未料整個人捲上高空。

目擊者表示，30秒的時間，男童就從捲起到重摔慘死，在場的人試圖想要拉下其他的風箏線，但都失敗。文明達當時送醫急救後仍宣告不治。

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