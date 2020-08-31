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中元普渡採買刷對卡優惠多　量販、網購通路最高回饋16%

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▲▼ 全聯，超市，賣場，購物，買東西 。（圖／資料照）

▲中元節即將到來，家家戶戶開始採買普渡用品，銀行也瞄準該商機，紛紛祭出刷卡優惠活動 。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

為迎接一年一度的中元節，家家戶戶開始採買普渡用品，多家銀行瞄準此商機，紛紛從量販、超市、超商、網購等不同通路下手，祭出信用卡回饋方案，最高刷卡回饋16%，再搭配各項購物優惠，不但能聰明消費還能賺回饋。

為刺激中元普渡買氣，各家量販超市競相祭出超殺折扣，銀行也趁這波消費商機推出各式通路優惠。以台新銀行為例，只要在9月2日前到大潤發以台新銀行大潤發聯名卡刷卡消費，單筆滿2萬5,000元除台新銀行贈送的1,100元現金抵用券，再搭配大潤發店內舉辦的單筆滿2,000元享9折活動，最高可獲3,600元現金抵用券。

請繼續往下閱讀...

除了既有卡友優惠外，台新卡新戶透過網路申辦台新銀行大潤發聯名卡享首刷禮500元，併計前述活動最高回饋16%；另針對超市部份，則是9月24日前於指定日到全聯使用PX Pay綁定台新卡，先儲值後消費最高回饋890福利點。

▲▼中元節即將到來，銀行針對量販、網購通路提供信用卡回饋方案。（表／記者紀佳妘製）

▲銀行針對量販、網購通路提供信用卡回饋方案。（表／記者紀佳妘製，點圖可放大）

國泰世華銀行的Costco聯名卡於8月1日起進入年度多利金折抵期間，每1元Costco多利金可折抵1元消費，由於適逢中元節普渡及中秋節採買旺季，卡友可將聯名卡累積的多利金於8至9月間折抵好市多實體賣場消費，同時店內消費持續享有1%多利金回饋。換句話說，買越多累積越多。

北富銀則與量販通路及知名網購商店皆有合作信用卡優惠，其中家樂福、愛買及大潤發三大量販，民眾即日起到9月2日在全台量販刷富邦J POINTS卡不限金額可享3%回饋無上限，刷滿3,500元還可獲得100元量販禮券，最高可獲得5.85%回饋。

至電商平台合作信用卡優惠，其中於momo購物刷富邦momo卡享精選品牌10%無上限，其餘國內店商平台刷J POINTS卡最高享3%回饋無上限。

玉山銀行推出到9月2日前持家樂福聯名卡到全台家樂福賣場內消費，累積刷滿5,000元、10,000元、15,000元以上，分別回饋2%、3%、4%消費金額的家樂福即享券，最高回饋家樂福3,000元即享券；此外，到8月31日使用Pi信用卡綁定Pi拍錢包購買各大量販、百貨、超市拍享券4% P幣回饋，再享指定通路加碼優惠。

中信銀行也推出信用卡優惠活動，這次與3大量販店合作，其中從即日起至9月底每周日於家樂福實體門市，持中信卡儲值家樂福錢包，單筆儲值滿1,000元，享家樂福錢包儲值金30元；大潤發、愛買則是到9月2日前，單筆分期滿1萬元以上，限量贈送大潤發提貨券200元、愛買現金折抵券200元；至於全聯則是到9月24日每周日單筆消費滿1,000元贈300點優惠。

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