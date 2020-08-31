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台積電反彈開紅！　台股指數早盤站上12800點關卡

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▲▼在台積電帶動下，台股今天盤中攻上13031點，創下歷史新高，大漲443點，不過，行情開高走低，終場反而小跌1點，收在12586點。（圖／實習記者方敬攝）

▲台股早盤上漲。（示意圖／實習記者方敬攝）

記者王曉敏／台北報導

美股上週五（28日）全面收漲，標普500指數、那斯達克指數續創新高。台股上週收在12728點，周線驚險收紅；今日指數開在12763點，早盤上漲76點，指數暫報12805點。

日系外資上週釋出報告，擔憂半導體庫存調整將衝擊台積電明年第1季表現下滑，將台積電評等由原先的「優於大盤表現」評等調降至中立的「持有」，目標價則由380元調高至400元。台積電（2330）上週五大跌逾2%，今日以437元開出，上漲0.46%。

請繼續往下閱讀...

擔心華為禁令衝擊，摩根士丹利上週五降評大立光，拖累股價探底直逼3300元大關。不過瑞銀證券認為，大立光最壞情況將在第3季逐步擺脫，未來非華為客戶比重增加，將使大立光客戶結構更有競爭力，應逢低「買進」大立光（3008）今日以3460元開出，上漲1.17%。

美股上週五強攻收高，道瓊工業指數收復今年來所有失土，標普500指數則已連續6個交易日上漲，並連6日改寫歷史新高，本月有望創下美股1986年來表現最佳的8月。

道瓊工業指數上週五上漲161.60點或0.57%，報28653.87點；標普500指數上漲23.46點或0.67%，報3508.01點；那斯達克指數上漲70.30點或0.60%，報11695.63點；費城半導體指數上漲43.99點或1.98%，報2264.14點。

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