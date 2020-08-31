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美破600萬確診！　10天摩托車集會「吸36.5萬人」中西部疫情再起

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發期間，紐約市民眾排隊領取食物。（圖／路透）

▲疫情持續，圖為幾個月前紐約市民排隊領取食物。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

路透社統計美國2019冠狀病毒（COVID-19）確診病例，於美東時間周日（30日）突破600萬大關，中西部各州確診病例出現回升趨勢。

路透社報導美國疫情自3月爆發以來，5、6月一度出現每日通報病例下降，卻在逐步解封與抗議行動後開始迅速回撲。29日當天，愛荷華（Iowa）、北達科塔（North Dakota）、南達科塔（South Dakota）和明尼蘇達（Minnesota）皆通報疫情以來單日新高。

後退一步綜觀全美，事實上新增確診、死亡和住院病患數呈整體下降，確診率也在降低當中，中西部卻成了疫情熱區。

▲▼8月6日至17日，南達科塔州的斯特吉斯市（Sturgis）舉辦了一年一度的摩托車集會。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩托車集會成為病毒溫床。（圖／達志影像／美聯社）

8月6日至17日，南達科塔州的斯特吉斯市（Sturgis）舉辦了一年一度的摩托車集會，這項知名活動主打10日夜公路之旅 ─ 「馳騁、美食、音樂」，吸引全國超過36.5萬人共襄盛舉。該州衛生部門表示截至30日為止，已有88明確診病例可回溯至摩托車集會。30日距離17日結束，正好過13天，在集會上群聚10天後回到各州的人們，將可能進一步刺激各州感染人數上升。

總統川普及政府先前公布最新防疫指引，表示暴露在易感染環境中的人，若無出現症狀即沒有必要實施篩檢，但至少已有33州「公然違反」這項指引，公衛官員更認為美國必須更勤加進行篩檢，找出帶原者並設法減少疫情傳播的可能。

全球確診病例於美東時間28日突破2500萬例，全美州疫情仍未見歇，歐洲部分國家甚至出現第二波疫情，而此時已到年初各國元首及官方所預估的「9月疫情應可結束」的時刻，病毒仍在持續擴散當中。

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