　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球2511萬例確診84.4萬死！　前五大染疫國病例數占3／5

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼佛州,疫情。（圖／路透）

▲全球疫情前5大國，確診人數高達世界3／5。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間31日上午7點30分，全球累計確診2511萬83例、84萬4283死，其中1650萬3967人已痊癒，剩下776萬2103人仍在治療中。美國即將突破600萬確診，巴西則將突破400萬，全球前5大染疫國病例加總為1500萬9459例。

《法新社》蒐集數據統計，全球2511萬染疫人數應為實際感染人數的部分而已，許多國家只檢測有症狀或症狀危及的病例，其他一概未測，也就不列入通報系統中。全球29日新增5488人病故、逾26萬9020例，其中最多者是美國的1014死、印度948死和巴西758死。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計599萬3668例確診、18萬3034死；巴西累計384萬6153例、12萬462死；印度354萬2733例、6萬3498死；俄羅斯累計98萬7470例、1萬7045死；祕魯累計63萬9435例、2萬8607死。

南非累計62萬5056例、1萬4028死；哥倫比亞59萬9884例、1萬9063死；墨西哥59萬1712例、6萬3819死；西班牙43萬9286例、2萬9011死；智利累計40萬9974例、1萬1244死。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／台中休旅車違停紅線！　26歲騎士撞上「頭部重創慘死」
他搭高鐵「倒肩熟睡」…隔壁坐本土劇男星！　網全暴動：超幸運
正妹女大生痛訴「車內手往私處伸」！　名導遭控性騷：對朋友都這
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球2511萬例確診84.4萬死！　前五大染疫國病例數占3／5

法媒評中國外長王毅訪歐行：支持度新低　到哪都有抗議團體

祖克柏坦承臉書未移除「白人民兵專頁」是疏失：非裔之死令人痛苦

聯美抗中！印軍早部署南海「監控解放軍」：與美軍保持良好聯繫

芝加哥鬆餅屋傳槍擊1死4傷　31歲男吃「最後的午餐」身中多彈亡

白俄羅斯反對派示威再破10萬人　怒轟「強人總統下台」125人被捕

纏鬥5小時！亞洲電競公開賽英雄聯盟總決賽　台灣隊伍奪下冠軍

美網開打前夕又傳退賽！　法男網好手帕爾雷確診

TikTok美國業務出售添變數！　母公司：須獲得中國技術出口許可

捷克參院議長率團訪台　中國批破壞關係：嚴重干涉內政

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

全球2511萬例確診84.4萬死！　前五大染疫國病例數占3／5

法媒評中國外長王毅訪歐行：支持度新低　到哪都有抗議團體

祖克柏坦承臉書未移除「白人民兵專頁」是疏失：非裔之死令人痛苦

聯美抗中！印軍早部署南海「監控解放軍」：與美軍保持良好聯繫

芝加哥鬆餅屋傳槍擊1死4傷　31歲男吃「最後的午餐」身中多彈亡

白俄羅斯反對派示威再破10萬人　怒轟「強人總統下台」125人被捕

纏鬥5小時！亞洲電競公開賽英雄聯盟總決賽　台灣隊伍奪下冠軍

美網開打前夕又傳退賽！　法男網好手帕爾雷確診

TikTok美國業務出售添變數！　母公司：須獲得中國技術出口許可

捷克參院議長率團訪台　中國批破壞關係：嚴重干涉內政

賽爾提克專剋衛冕軍暴龍　季後賽首戰豪奪7連勝

中央才宣布開放美牛、豬進口　徐耀昌：公家機關全面限用本土豬　

「第一個要求只是障眼法」善用4個心理學小技巧讓人難以拒絕你！

威肯分手超模女友貝拉哈蒂德1年...VMA後台「巧遇」真實反應曝光

知名老店違建被開罰　柯文哲：訂出流程做對的事

TOYOTA Corolla Sport將追加性能版　鎖定直擊Honda Civic Type R

大立光開盤漲逾1%　台股指數早盤站上12800點關卡

大園農會推廣優質甘藷　千名民眾體驗懷舊焢窯樂趣

「Energy」Toro消失13年變CEO最新近況曝光！　聚會3大咖男神…公開「新男團合照」

9月「7大新制上路」懶人包　北市停車400元吃到飽、租屋電費設上限

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

國際熱門新聞

調皮新郎「眼神壞到母湯」新娘舞池中間「直接腿軟」

踏青驚見「黃衣女關鐵籠」盯牆壁自語

英雄聯盟總決賽纏鬥5小時！台隊伍奪冠軍

捷克參院議長率團訪台　中國怒批

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

TikTok出售被卡！母公司聲明提1限制

燃油箱爆裂！比基尼女遭炸「流星式翻3圈」炸飛

美網又傳退賽！　法好手帕爾雷確診

她報名「集體自殺」　卻遭主辦者奪財殺害

白俄反對派示威再起　警捕125人

芝加哥鬆餅屋傳槍擊1死4傷　槍手逃逸

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

印軍部署南海「聯美抗中」：監控解放軍

更多熱門

相關新聞

上海第三例「台灣輸出」是20多歲年輕人　莊人祥：在美國感染機率高

上海第三例「台灣輸出」是20多歲年輕人　莊人祥：在美國感染機率高

上海今（30）日在傳出一名台灣輸出新冠肺炎確診個案，中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，去信了解到該名個案是20多歲台灣人，是從美國返台，入境後有做14天居家檢疫和7天自主管理，因此對台灣影響應不大。

韓政府欲協商挨批態度硬　機智醫師繼續罷工！

韓政府欲協商挨批態度硬　機智醫師繼續罷工！

「居家檢驗試劑」未獲食藥署核准！醫揭關鍵原因

「居家檢驗試劑」未獲食藥署核准！醫揭關鍵原因

新冠肺炎對於醫美產業的衝擊與因應之道

新冠肺炎對於醫美產業的衝擊與因應之道

共和黨全代會1500人出席僅1官員戴口罩　是阿札爾部長

共和黨全代會1500人出席僅1官員戴口罩　是阿札爾部長

關鍵字：

全球確診新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

國一女見網友失聯　學校3項聲明

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

41歲辣媽半年瘦下18公斤

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

少女失聯定位後又關機　警鎖定旅館找人

館長首度現身直播：第一槍對著我頭開

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面