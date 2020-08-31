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聯美抗中！印軍早部署南海「監控解放軍」：與美軍保持良好聯繫

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▲印度超日王號航空母艦（INS Vikramaditya）。（圖／翻攝自Indian Navy）

▲印度在南海及馬六甲海峽部署軍艦。（圖為超日王號航空母艦（INS Vikramaditya），非印軍派遣入馬六甲海峽軍艦／翻攝自Indian Navy）

記者張靖榕／綜合外電報導

中印邊境拉達克地區6月15日的衝突，解放軍襲殺了印軍20人，凝聚起印度強烈的愛國民族主義情緒。印媒近日報導，印軍在衝突後即已派出軍艦前往南海，進入中國聲稱具有主權並填海造島的南海海域；此外，印軍部署區也有美國海軍，雙方持續保持兩好通訊，並監控中國在南海及印度洋的一切動向。

綜合印媒報導，中國2009年開始在南海島礁上填海造陸，建立多處軍事基地或軍用機場跑道，並拒絕印軍進入周遭海域，隨著雙方在今年邊境衝突上關係惡化，印軍也開始有所行動。政府消息人士指出，早在6月15日衝突20名印軍死亡後，印度海軍便已派遣軍艦前往南海，進入中國聲稱具有主權的海域內。消息表示之後兩國外交談判上，中方就此向印方大表不滿。

報導指出作為演習的一部分，印軍戰艦持續在該區域監視他國軍艦，軍演任務全程低調、安靜進行，以避免任何公眾目光聚焦在海軍動態上。與此同時，印軍也在馬六甲海峽的聯邦屬地安達曼 ─ 尼科巴群島部署巡洋艦，監控所有進入印度洋的中共海軍，而此舉也有助於印方迅速掌握任何緊急狀況，目前通過該地的中共海軍主要是護送油輪及貨船進出。

印軍與美軍同時部署在南海周圍海域，美軍的船隻為驅逐艦和巡防艦，而印軍軍艦持續與美軍聯繫，全程使用加密通訊系統。消息指出海軍也在積極爭取並部署無人水下航行器，以及其他無人武器、監測系統，加強對馬六甲海峽的監控。

消息指出印度海軍也在一處重要的空軍基地內部署了米格29戰機，該處基地內人員正在進行陸路及山區的軍事訓練；此外，軍方將會加快10架艦載無人機的採購速度，斥資超過盧比1,245億元（約新台幣49.8億元）。

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