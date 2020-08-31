纏鬥5小時！亞洲電競公開賽英雄聯盟總決賽　台灣隊伍奪下冠軍

▲台灣勁旅贏得「英雄聯盟」冠軍，抱回百萬獎金。（圖／新北市政府提供）

記者張靖榕／綜合報導

「2020亞洲電子競技公開賽」新北市昨（30日）舉行「英雄聯盟」決賽，5戰3勝制直到晚間11點才終於分出勝負，台灣隊伍「華哥愛蹦迪」從逾3000名亞洲選手中脫穎而出，奪得百萬獎金。

新北市政府今（31日）凌晨發布新聞稿，此次「2020亞洲電子競技公開賽」共有3,391位玩家參與，來自亞洲各國以及台灣玩家，並指出30日於新北市民廣場舉行的「英雄聯盟」總決賽，已分出勝負，由台灣對「華哥愛蹦迪」擊敗「Sharp fighter」。

▲「英雄聯盟」總決賽，2支台灣隊伍勢均力敵。（圖／新北市政府提供）

《中央社》報導，7月初舉辦的賽事在近2個月的捉對廝殺下，進入總決賽的「華哥愛蹦迪」與「Sharp fighter」均為台灣勁旅。比賽現場觀戰人數數百人，氣氛熱烈，勢均力敵的雙方一路纏鬥超過5個小時。

5戰3勝制最終由「華哥愛蹦迪」拔得頭籌，原訂晚間8點頒獎的新北市長侯友宜，也終於在晚間11點上台頒發獎盃與新台幣100萬獎金。侯表示「新北電競基地」5月剛升級2.0版，增添電競攝影棚及導播間等多項電競場域，未來將持續打造優質電競環境，並希望能以多元課程及完善設備培養電競人才。