TikTok美國業務出售添變數！　母公司：須獲得中國技術出口許可

▲美中在TikTok美國業務收購案上角力。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者張淑伶上海30日電

短影音平台TikTok的母公司字節跳動晚間表示，已經注意到中國官方日前發布的禁止與限制出口技術公告，將嚴格遵守相關法規處理技術出口的業務。

美國總統川普日前以國安疑慮為由，要求字節跳動分拆TikTok美國業務；而微軟（Microsoft Corp）和甲骨文（Oracle Corp）都有意收購，買下TikTok在美國、加拿大、紐西蘭和澳洲的業務。

字節跳動最新的聲明顯示，如果要出售TikTok美國業務，必須獲得中國方面部門主管有關技術出口的許可。

北京字節跳動科技有限公司30日晚間表示，公司關注到中國商務部和科技部於28日聯合公布「關於調整發布『中國禁止出口限制出口技術目錄』的公告」，公司將嚴格遵守「中國技術進出口管理條例」和「中國禁止出口限制出口技術目錄」，處理關於技術出口的相關業務。

▲字節跳動表示，將嚴格遵守中國限制技術出口政策，收購案增添變數。（圖／視覺中國）

根據上述「中國禁止出口限制出口技術目錄」第18條和第21條，限制出口的包括：人工智慧交互界面技術（包括語音識別技術，麥克風陣列技術，語音喚醒技術，交互理解技術等），以及基於數據分析的個性化訊息推送服務技術。

限制類技術出口必須到省級商務主管部門申請技術出口許可，獲得批准後才可對外進行實質性談判，簽訂技術出口合約。

中國官媒新華社29日刊出對外經濟貿易大學國際貿易教授崔凡的訪問，他表示，字節跳動不斷向境外公司提供最新的核心演算法服務，是一種典型的技術服務出口。如果它的國際業務要繼續順利營運，無論新老闆是誰，很可能都需要從中國境內向境外轉讓軟體代碼或使用權，也可能需要從中國境內向境外提供技術服務。

因此，他建議字節跳動嚴肅並慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判，履行好法定申報程序，而後再視情況採取進一步行動。