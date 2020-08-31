捷克參院議長率團訪台　中國批破壞關係：嚴重干涉內政

▲捷克參議院議長維特齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者張淑伶上海30日電

捷克參議院議長維特齊今天率89人團抵台，中國駐捷克大使館發言人對此用三個「嚴重」形容中方對此事的強烈譴責和堅決反對，並稱維特齊是「出於個人政治算計執意訪台」。

中國駐捷克大使館網站當地時間29日以發言人名義，針對維特齊（Miloš Vystrčil）到台灣訪問重申，中方一貫堅決反對建交國和台灣進行任何形式官方往來。

這名發言人說，維特齊不顧中捷關係和兩國互利合作，無視捷克主流民意，出於個人政治算計執意訪台，嚴重干涉中國內政，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾。中方對此予以強烈譴責和堅決反對。

這名發言人說，中方敦促捷方恪守「一個中國」原則，以實際行動維護中捷關係大局。

另外，中國官媒中央廣播電視總台官方帳號「國際在線」今天也刊發中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員姜琍的文章，批評維特齊訪台一事。

文章說，維特齊率團訪台是2020年捷克國家領導人出訪活動中最受關注的事件之一。

文章認為，維特齊作為捷克第二大憲政領導人，「在沒有與總統、總理和眾議院主席協商的情況下決定訪問台灣，直接違背了捷克1993年獨立以來官方一直承諾和奉行的『一個中國』政策，侵犯了中國國家主權，破壞了中捷關係的政治基礎」。

文章也回顧，中捷兩國關係並不都一帆風順。1993年捷克獨立後，多次因台灣、西藏和人權等議題與中國產生矛盾和分歧。在中國提出「中國-中東歐國家合作」和 「一帶一路」倡議後，捷克開始「積極調整對華政策」，注重經濟外交。

到了2014年，中捷關係從低谷上升；2016年，中國國家主席習近平訪問捷克，兩國建立戰略夥伴關係。文章說，近兩年來，隨著捷克國內政治力量變化和中美在貿易、科技等領域的競爭加劇，中捷關係再現波折。反對黨占主導地位的參議院反對總統齊曼（Miloš Zeman）的經濟實用主義和親中立場。

捷克10月將舉行新一屆參議院選舉，2021年秋將舉行眾議院選舉，2023年初將舉行總統選舉。文章稱，維特齊此時打出「人權牌」和「台灣牌」，有自己的政治意圖。

對於維特齊指出，台灣在捷克的投資存量和創造的就業崗位超過中國，文章則說：中國是捷克在歐盟外最大貿易夥伴，捷克是中國在中東歐地區第二大貿易夥伴；捷克每年向中國出口額是向台灣出口額的8倍多；近幾年來前往捷克的中國遊客數量不斷增多，2019年達到61.2萬人次，在捷克消費超過100億美元。

維特齊等人在台期間將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮，和衛生福利部長陳時中等人，9月1日於立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章並發表演說，和出席台捷經貿投資論壇等活動。