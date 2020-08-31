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中職／收禮物！周思齊1500場出賽史上第4人　還有雙安好表現

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記者王真魚／綜合報導

中信兄弟隊外野手30日對戰富邦悍將，先發第3棒指定打擊，完成生涯第1500場出賽，是中職史上第4人，此役單場雙安，還有1分打點。達成里程碑，周思齊開心「收禮物」，笑稱，可以給小時候的自己一個交代了。

38歲的周思齊今年「老來俏」，上半季在林智勝受傷缺陣時，適時頂替串起火力，是兄弟上半季奪冠重要功臣，且達成多項里程碑，包括6月13日對戰樂天桃猿隊，九局上對王躍霖擊出左外野方向二壘安打，達成個人職棒生涯第300支二壘安打，7月31日回到洲際球場對戰富邦悍將，五局下敲出二壘安打，達成個人職棒生涯第1600支安打，同時是聯盟第6位。

昨役對戰悍將，周思齊完成生涯1500場出賽，為中職史上張泰山、彭政閔、高國慶之後第4人，能夠和偉大的前輩齊名，他備感榮幸。

達成1500場里程碑，周思齊也有好表現，首局就敲出安打，帶有一分打點，9局上敲出本場第2安，再靠張志豪開轟，一同率隊扳平戰局，不過球隊最終失誤吞敗。

寫下1500場出賽紀錄，周思齊有感而發，笑著說，可以和小時候的自己交代了，「小時候的夢想就是打職棒、披上黃衫。」回顧所達成的成就，他坦言，都來沒想過，「對我來說，是超越100分了。」

加上此役，周思齊目前生涯累積1616安，128轟，88次盜壘成功，還有12盜加入「千安百轟百盜」俱樂部，成為史上第9人，對此，他說，運動選手要達成多項紀錄，耗費許多時間與努力，如果能夠達成，當作又多一個禮物，「可以慶祝，是很開心的。」▲▼中職周思齊。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊。（圖／記者李毓康攝）

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