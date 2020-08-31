「要有房」才願意嫁女兒！　內行人曝：婚前沒買婚後買不了

▲許多家長不想要女兒吃苦，會開出結婚條件，希望男方符合需求。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多父母害怕自己的女兒吃苦，結婚時總會開出一些條件，希望女兒嫁過去可以幸福過日子。有一名網友認為，看到家長開出結婚條件，要求男方要有房子，雖然覺得這樣的家長很勢利，但想到十年後，可能會因此而感謝父母當時的堅持。而他也好奇網友們的想法，以「為什麼嫁女兒要看男方有沒有房？」為題發文。

原PO在PTT發文，以往看到父母要求，對方要有房才願意嫁女兒的新聞，都會覺得很現實。但後來仔細思考，女方家長提出這樣的要求，雖然觀感不太好，「但買間房不管有沒有漲價，至少也能好好地把錢存住不會亂花」，一開始可能會很不爽，但十年後會很感謝有個頭腦清楚的母親。

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原PO在文中提及，許多人玩股票都還是新手，「買房也算是投資的一種穩健的配置資產」，短期的壓力會使人進步。他也替大家打氣，「岳母逼迫買房的時候，不要覺得太傷心生氣，搞不好娘家或是婆家還幫忙出頭期款，就皆大歡喜了。」

▲原PO認為，要求要有房很勢利，但是10年後會感激父母。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

貼文一出後，網友在底下紛紛留言表示，「有房是一種責任感的體現吧，不然真的很容易婚前沒房，婚後對房子依舊不積極」、「雄鳥也是築好巢，等待雌鳥看上入住」、「買了房很多非必要花費就會省，不買房隨著小孩出生只會越來越買不了」、「因為結婚時不買，後來大多人也都買不起」。

也有網友表示，「很多結婚就小倆口生活而已，哪來侍奉婆婆」、「婚前是傳統女性要有房，婚後就變成新時代女性了」、「要安全感就婚後買，不管怎樣登記到時候一半一半」、「最近倒是不少女婿住娘家，時代正在改變」、「不是有房，是有錢啦」、「婚前要對方出錢登記自己名字，這種還是別娶吧」、「也有女性朋友夠強的婚前就自己買了，管他男方要不要買」。