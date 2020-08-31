　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

公股銀喊苦！疫情影響獲利「難達標」　爭取財政部降目標保住年終

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼臺灣銀行,紓困方案,紓困政策,紓困振興貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲銀行業幫其他產業、勞工紓困，自己與其員工也是苦哈哈。（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

「我們幫別人紓困，自己卻也很苦」這是多數銀行行員的心聲，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，行員要辦理各類紓困貸款、勞工紓困貸款、小規模營業人紓困貸款等，行員幾乎假日都加班，甚至是超時的工作。

甚至有公股銀行的行員苦中作樂，也做了一首「紓困、輸睏」的歌曲，表達金融業為了配合政府政策，幫助其他產業、勞工紓困之外，還要被客訴、被責罵等慘況，自己才需要真正被紓困。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，銀行因為疫情衝擊，國內外利率大幅度往下調，今年上半年美國聯準會（Fed）一口氣調降6碼、台灣央行也調降了1碼，使銀行不論是海內外的生意或者利息收入都大幅衰退。

銀行業上半年獲利大縮水　金融三業中最差

根據金管會統計，今年上半年金融三業的稅前獲利共近3,377億元，比去年同期微幅衰退近2.5%，其中，銀行業上半年稅前僅賺1932億元，比2019年同期衰退近12%，銀行業不僅拉低整個金融業獲利水準，更是金融三業當中表現最差。

公股金控絕大多數是靠銀行賺錢，今年獲利也是慘兮兮，今年前七月公股金控的獲利僅為378.62億元，相較於去年同期獲利，減少了129億元，少了四分之一左右；甚至今年公股銀行的獲利目標可能無法達到編列的預算數，而這更衝擊到公股銀行員的「年終獎金」。

獲利無法達到預算目標　行員年終獎金大縮水

根據公股銀行透露，已經民營化的公股銀行像是華銀、一銀、彰銀、兆豐銀、合庫與台企銀等，去年年終獎金在5到8個月之間；如果今年獲利無法達到目標，行員獎金將可能大大縮水，據估計起碼會少3個多月的獎金。

公股銀透露，主要行員的年終獎金除了年終的一筆之外，還有「超盈餘獎金」與「員工酬勞」就是與銀行的績效掛勾，參考指標包含預算目標達成數、股東權益報酬率（ROE）、逾放比、呆帳提存數等，尤其是超盈餘獎金又取決於實際的獲利與預算獲利的差異，如果預算獲利訂很高的話，公股銀的行員就很難拿到超盈餘獎金，年終獎金就會大幅縮水。

所以受到各公股銀行紛紛向大股東請求調整預算目標，除了降低獲利的壓力之外，也不至於公股銀行員辛苦一年幫各產業紓困後，反而自己「難過年」。根據了解，大多數的公股銀行調整預算數大約都在兩成之內；超過兩成者須經財政部的同意，所以今年獲利較差的公股銀行都期望財政部同意調整，讓行員可以順利度過難關。

▲▼臺灣銀行,紓困方案,紓困政策,紓困振興貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲新冠肺炎爆發期間，公股銀行配合政府政策辦理紓困貸款，除了要加班之外還要忍受各種客訴與抱怨。（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

房貸提存下降　銀行成本壓力與獲利能力可以改善

此外，公股銀今年在房貸上配合政府政策，今年的4月1日到9月30日之間，自用住宅貸款部分每戶貸款餘額1000 萬元以內部分，再降1碼(0.25%)利息，等於補貼公股銀房貸戶的房貸利率。

許多銀行也再向政府爭取，房貸的備抵呆帳提存可以從現行的1.5%再下降，例如降為1%等，不僅讓銀行可以降低成本與提存的壓力，也讓銀行有機會可以衝高獲利。

銀行提3大理由　房貸提存可以調整

銀行業者提出三項理由可以降低房貸提存比重：一，不論是台商回台、自住的需求，房市已經開始回溫，房價維持穩定、房屋交易量也較上半年增加，且相較於2016年房市過熱的情況相比，現在的房市相對「平穩中成長」，較沒有過熱的情況。

二，房屋還是相對安全的擔保品，銀行業者指出，相較於股票、債券等擔保品，房屋比較保值，也較不會「大幅貶值」、「價值大幅縮水」的情況，對銀行而言是相對安全的擔保品。

三，現在房貸商品也較為多元化，可以因應各種借款人的需求，像是針對年輕人的前低後高房貸、避免殺價競爭的二階段房貸等，都是依照借款人還款能力而規劃等，也避免房貸的風險性大幅升溫。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
楊偉中救女兒溺斃2年了　老婆「FB跟著停擺2年」首PO文
快訊／高雄少女GPS又動了！與網友訊號「同現蹤新北」
快訊／梅莎環流雷雨彈突襲！　北北基桃大雨特報
生前幸福婚紗照…23歲日女星陳屍家中　死因出爐
15歲小小彬升高中了！「華岡制服照」身高直逼小彬彬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

捷克議長談台灣之行：台捷經貿深化合作「點火之後才會暖和」

傳菅義偉有意「角逐下任首相」！日經指數漲逾430點

最有錢／Fire老闆！高檔抗震投資術　吃自己也不怕

中元普渡採買刷對卡優惠多　量販、網購通路最高回饋16%

7月製造業景氣燈號連5藍　台經院：中美關係恐影響經濟動能

基隆關出包近6萬件貨物誤設應審應驗通關 　關務署提3改善措施

大陸官方反對捷克議長訪台　王美花：台捷於自由民主有共同理念

台股當沖大軍居高不下！貢獻國庫逾175億

公股銀喊苦！疫情影響獲利「難達標」　爭取財政部降目標保住年終

台捷深化經貿合作簽署MOU　王美花：新創、資通訊、機械產業受惠

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

捷克議長談台灣之行：台捷經貿深化合作「點火之後才會暖和」

傳菅義偉有意「角逐下任首相」！日經指數漲逾430點

最有錢／Fire老闆！高檔抗震投資術　吃自己也不怕

中元普渡採買刷對卡優惠多　量販、網購通路最高回饋16%

7月製造業景氣燈號連5藍　台經院：中美關係恐影響經濟動能

基隆關出包近6萬件貨物誤設應審應驗通關 　關務署提3改善措施

大陸官方反對捷克議長訪台　王美花：台捷於自由民主有共同理念

台股當沖大軍居高不下！貢獻國庫逾175億

公股銀喊苦！疫情影響獲利「難達標」　爭取財政部降目標保住年終

台捷深化經貿合作簽署MOU　王美花：新創、資通訊、機械產業受惠

莫瑞狂轟無極限砍單場50分　金塊續命逼入決勝第7戰

16歲失智汪不讓嬤憂心！　1小時吃完飯「躺回老位置」乖睡覺

台灣製麵傳承！三峽最美老屋麵店　「豚骨拉麵」湯濃有3塊大叉燒

77.9萬起！TOYOTA「Corolla Cross」預售價出爐　主動定速全標配

結紮多年後轉念想生　不必黑科技30分鐘搞定...床戰前必備

批中央進口美豬害台　國民黨北市議會黨團組「食安正義聯盟」

桃園國際機場候機室太狂！登機前一秒都不浪費　就怕你玩到不想上飛機

關鍵在法條！劉男被判「5年↓」 就贏了　律師揭：成功起訴還太淺

遭槍擊黑人的父親掛了LBJ電話　NBA球員罷賽徵詢意見

日職／阪神二軍呂彥青8月絕好調　連6戰無失分飆12K

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

財經熱門新聞

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

新手投資起手式　6檔基金5年翻倍

雞腿35元！阿婆殺價失敗嫌貴　網反求地點

王文祥挺過癌症、14年官司纏身　王雪紅3姊妹一同出席力挺弟弟

王文祥：我有責任回台塑

穩拿Offer！前輩曝面試「3訣竅5提問」

王文祥：王文洋爭產訴訟不影響我回台塑　 遺產「該我的就是我的」

台中以南7縣市大雨特報　屏東東港鎮、新園鄉發布「淹水一級警戒」

台企銀股價太低　現金增資計畫卡卡

新北房價較便宜！「雙北戰」內行人曝1點

快看！新鮮人理財善用2招存第一桶金

王文祥想重返台塑　強調「身為王家人一定要這麼做」

台積電反彈開紅！　台股指數早盤站上12800點關卡

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

國一女見網友失聯　學校3項聲明

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

41歲辣媽半年瘦下18公斤

趙小僑跳ITZY舞蹈　兒嚇壞：媽太強了

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面