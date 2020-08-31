公股銀喊苦！疫情影響獲利「難達標」　爭取財政部降目標保住年終

▲銀行業幫其他產業、勞工紓困，自己與其員工也是苦哈哈。（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

「我們幫別人紓困，自己卻也很苦」這是多數銀行行員的心聲，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，行員要辦理各類紓困貸款、勞工紓困貸款、小規模營業人紓困貸款等，行員幾乎假日都加班，甚至是超時的工作。

甚至有公股銀行的行員苦中作樂，也做了一首「紓困、輸睏」的歌曲，表達金融業為了配合政府政策，幫助其他產業、勞工紓困之外，還要被客訴、被責罵等慘況，自己才需要真正被紓困。

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不僅如此，銀行因為疫情衝擊，國內外利率大幅度往下調，今年上半年美國聯準會（Fed）一口氣調降6碼、台灣央行也調降了1碼，使銀行不論是海內外的生意或者利息收入都大幅衰退。

銀行業上半年獲利大縮水 金融三業中最差

根據金管會統計，今年上半年金融三業的稅前獲利共近3,377億元，比去年同期微幅衰退近2.5%，其中，銀行業上半年稅前僅賺1932億元，比2019年同期衰退近12%，銀行業不僅拉低整個金融業獲利水準，更是金融三業當中表現最差。

公股金控絕大多數是靠銀行賺錢，今年獲利也是慘兮兮，今年前七月公股金控的獲利僅為378.62億元，相較於去年同期獲利，減少了129億元，少了四分之一左右；甚至今年公股銀行的獲利目標可能無法達到編列的預算數，而這更衝擊到公股銀行員的「年終獎金」。

獲利無法達到預算目標 行員年終獎金大縮水

根據公股銀行透露，已經民營化的公股銀行像是華銀、一銀、彰銀、兆豐銀、合庫與台企銀等，去年年終獎金在5到8個月之間；如果今年獲利無法達到目標，行員獎金將可能大大縮水，據估計起碼會少3個多月的獎金。

公股銀透露，主要行員的年終獎金除了年終的一筆之外，還有「超盈餘獎金」與「員工酬勞」就是與銀行的績效掛勾，參考指標包含預算目標達成數、股東權益報酬率（ROE）、逾放比、呆帳提存數等，尤其是超盈餘獎金又取決於實際的獲利與預算獲利的差異，如果預算獲利訂很高的話，公股銀的行員就很難拿到超盈餘獎金，年終獎金就會大幅縮水。

所以受到各公股銀行紛紛向大股東請求調整預算目標，除了降低獲利的壓力之外，也不至於公股銀行員辛苦一年幫各產業紓困後，反而自己「難過年」。根據了解，大多數的公股銀行調整預算數大約都在兩成之內；超過兩成者須經財政部的同意，所以今年獲利較差的公股銀行都期望財政部同意調整，讓行員可以順利度過難關。

▲新冠肺炎爆發期間，公股銀行配合政府政策辦理紓困貸款，除了要加班之外還要忍受各種客訴與抱怨。（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

房貸提存下降 銀行成本壓力與獲利能力可以改善

此外，公股銀今年在房貸上配合政府政策，今年的4月1日到9月30日之間，自用住宅貸款部分每戶貸款餘額1000 萬元以內部分，再降1碼(0.25%)利息，等於補貼公股銀房貸戶的房貸利率。

許多銀行也再向政府爭取，房貸的備抵呆帳提存可以從現行的1.5%再下降，例如降為1%等，不僅讓銀行可以降低成本與提存的壓力，也讓銀行有機會可以衝高獲利。

銀行提3大理由 房貸提存可以調整

銀行業者提出三項理由可以降低房貸提存比重：一，不論是台商回台、自住的需求，房市已經開始回溫，房價維持穩定、房屋交易量也較上半年增加，且相較於2016年房市過熱的情況相比，現在的房市相對「平穩中成長」，較沒有過熱的情況。

二，房屋還是相對安全的擔保品，銀行業者指出，相較於股票、債券等擔保品，房屋比較保值，也較不會「大幅貶值」、「價值大幅縮水」的情況，對銀行而言是相對安全的擔保品。

三，現在房貸商品也較為多元化，可以因應各種借款人的需求，像是針對年輕人的前低後高房貸、避免殺價競爭的二階段房貸等，都是依照借款人還款能力而規劃等，也避免房貸的風險性大幅升溫。