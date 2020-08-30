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指國會有內鬼洩密！川普情報頭子暫停大選安全簡報

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▲▼美國總統川普接受共和黨提名，與民主黨候選人拜登角逐11月總統大選。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國情報圈最高機關「國家情報總監辦公室」（ODNI）通知國會，將大抵停止針對選舉安全舉行面對面簡報，顯示他們並不信任議員有保密的本事。

路透社報導，川普政府新指派的國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）昨天通知聯邦參、眾議院情報委員會這項決定，並說日後將以書面報告取而代之。隨著11月3日總統大選進入最後倒數階段，國家情報總監辦公室這一步將減少議員逼問細節的機會。

雷克里夫辦公室人員以不具名方式表示，這麼做是「關切近幾次簡報後，有敏感資訊未經授權外洩的情況」。

國家情報總監辦公室最新舉措引發聯邦眾議院民主黨人強烈反彈。眾院民主黨陣營近來聚焦於外國勢力在影響2016年大選後、今年欲再度出手。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）今天透過聲明表示：「這著實令人震驚，國家情報總監辦公室有法律責任讓國會掌握最新進度，民眾也有權知道外國勢力正試圖顛覆我國民主。」

政治新聞網站Politico報導，根據一名美國情報官員和一名與情報圈有聯繫的國會官員，國家情報總監辦公室縮減簡報規模，是因近來有機密資料外洩。

最讓國家情報總監辦公室不滿的，是反情報官員伊凡尼納（Bill Evanina）上個月率隊對眾院全體發表機密簡報時，遭議長裴洛西指控隱瞞美國人民有關俄羅斯持續干預2020選舉的細節。

伊凡尼納最終在簡報中承認，川普總統競選連任，俄國再度試圖助他一臂之力，同時詆毀川普對手、民主黨候選人拜登（Joe Biden）。國家情報總監辦公室當時在聲明中表示，對於「有些人未能捍衛他們法律上有義務保障的機密資訊，反而是用它來謀取黨派利益」，伊凡尼納「深感失望」。

總統川普今天在德州橘城（Orange）圓桌會議上，怪罪眾院民主黨人外洩情資，「總監雷克里夫把情資報給委員會聽，情資卻外洩」。他說：「無論是謝安達還是另有其人，總之有人洩密…更糟的是，他們洩露錯誤資訊，他（雷克里夫）深受其擾，因此決定改採其他方法，因為委員會上有洩密者。」

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