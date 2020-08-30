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假生化博士賣食品誆治癌藝人也愛用　1年吸4萬會員大賣32億

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▲▼王文欽打著生化博士，販售誆稱治癌療效食品大賺32億。（圖／翻攝TOTAL Swiss官網）

▲王文欽打著生化博士，販售誆稱治癌療效食品大賺32億。（圖／翻攝TOTAL Swiss官網）

記者李忠憲／台中報導

謊稱台大畢業及美國生化博士的男子王文欽，進口一般食品自創「TOTAL SWISS」品牌，打著有免疫調解、抗癌治病療效的健康食品販售，1年多來賣給4萬多名會員，銷售金額達32億多元，連知名藝人也買單。台中地院審結，依詐欺取財及《健康食品管理法》等判他1年10月及8月，沒收3億多元，全案可上訴。

判決書指出，男子王文欽是北市龍騰瑞仕國際公司、桃園八馬國際事業公司負責人，4年前遭爆料台大物理系畢業、美國紐約大學生化博士學歷是假的。他2013年透過龍騰公司以食品名義經新加坡轉口輸入「愛提維（CellEnergy，俗稱小紅）」、「瑞斯維」（Cell Mineral，俗稱小白）、「倍喜克」（Cell Nutrition，俗稱大白）等一般食品，再轉交八馬公司及分公司對外銷售。

▲▼王文欽打著生化博士，販售誆稱治癌療效食品大賺32億。（圖／翻攝TOTAL Swiss官網）

▲王文欽進口三種食品，卻誆稱有健康療效。（圖／翻攝TOTAL Swiss官網）

▲▼王文欽打著生化博士，販售誆稱治癌療效食品大賺32億。（圖／翻攝TOTAL Swiss官網）

▲TOTAL Swiss年會現場。（圖／翻攝TOTAL Swiss官網）

▲▼王文欽打著生化博士，販售誆稱治癌療效食品大賺32億。（圖／翻攝TOTAL Swiss官網）

王文欽自創「TOTAL SWISS」品牌，2014年12月26日起，陸續在台北、苗栗、中壢、臺中等地舉辦直銷說明會，由他及公司擔任講師，教導錯誤健康及就醫觀念，謊稱所賣產品有治病療效，強調有免疫調解功效，以1套（每種各１罐）販售6090元給不知情民眾，加入會員後變成4725元。愛用者著不乏知名藝人，包括吳宗憲愛女Sandy吳姍儒、方季惟等。

消費者發現受騙上當後，立刻報警提告，檢調立刻前往搜索並約談王文欽等人。事發後，八馬公司還刊登澄清廣告，認為檢調是遭檢舉會員欺騙，王也持續做體育公益活動，不少民代更一起站台。

▲▼王文欽打著生化博士，販售誆稱治癌療效食品大賺32億。（圖／翻攝TOTAL Swiss官網）

▲王文欽事發後仍熱心公益。（圖／翻攝TOTAL Swiss官網）

台中地院審理後認為，王文欽與公司主要幹部明知產品是一般食品，竟對外宣稱有免疫調解、抗癌治病等保健功效，已違反《健康食品管理法》等。王自稱台大畢業還有生化博士學位，以王博士自居，建立科學權威形象，藉此取信會員顧客產品確有保健功效，再以高於11至14倍高價賣出，謀取暴利，已觸犯詐欺取財。

王辯稱，他是中央大學物理系畢業，台大是工作人員誤植；他卻有紐約大學生化博士學位，也曾在德國紐倫堡某試驗所擔任資深研究員，但相關證明放在瑞士或新加坡；部分文宣誇大他的經歷，是經銷商宣傳造神，他有要求改正等。只是，王卻始終沒拿出相關證明文件。

多名會員作證時說，他們相信王文欽學經歷，才願意花大錢買產品。王甚至向他們宣稱，只要一直喝產品，癌細胞或什麼都會跑掉不見。

王還辯說，他以食品進口相關產品，沒有以健康食品來販售，文宣也沒說「TOTAL Swiss」是健康食品。食品中的營養對人體本來就有正面效果。辯護律師也說，王文欽進口食品販售，最多只違反《食品安全衛生管理法》罰鍰，沒有觸犯《健康食品管理法》。

法官審理後認為，根據產品文宣及相關人演講內容，均涉及保健功效，明顯觸犯健康食品管理法規定。王文欽又打著高學歷及博士權威，對消費者產生重大決定判斷影響，因此有不法所有意圖及詐欺取財故意。最後依詐欺、健康食品管理法等罪判王男1年10月徒刑，不得易科罰金；另判8月可易科。黃家銘、張在心、林成濬3名主要幹部則盼5至6月徒刑，可易科罰金。

不法所得部分，法官認定2015年1月至2016年9月銷售金額高達32億多元，健康食品部分收益應為3億多元，也宣告全數沒收。全案可上訴。

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