大英博物館重啟！創始人雕像移至「剝削展覽」標記為「奴隸主」

▲ 大英博物館（British Museum）近日重啟。（圖／路透社）



實習記者周依儒／綜合報導

大英博物館於本月27日重新開館，不過館方日前卻宣布將要把博物館創始人漢斯（Hans Sloane）的半身雕像，移到和「大英帝國剝削背景」展覽的文物放在一起，因為他曾經蓄有奴隸，且展櫃將會把漢斯標記為一位「收藏家和奴隸主」。

根據BBC報導，大英博物館館方表示，他們是故意要把漢斯「拉下神壇」，必須誠實面對每個歷史人物過去的所作所為，才能真正瞭解並療傷，因此把漢斯的半身雕像從原本的底座上拿走，放到一個主旨為「大英帝國剝削背景」的新展覽中。

據悉，漢斯是17世紀的英國博物學家、內科醫生和收藏家，他在去世後把他71000多件收藏品根據遺囑捐贈給國家，也成為大英博物館的發端。

▲大英博物館創始人。（圖／翻攝自大英博物館官網）



由於美國前陣子爆發的「Black Lives Matter」運動使更多人開始注意許多歷史人物與奴隸的關係，而大英博物館此舉也引起不少人關注，有人批評移動雕像一事「非常虛偽」，只是治標不治本，完全沒有解決大英博物館這個機構本質上的種族主義問題；也有人質疑漢斯本人並非奴隸主，把他和英國殖民與販奴的歷史掛上等號也未免太牽強。

報導指出，大英博物館身為全球第一個免費向公眾開放的博物館，建立初衷就是要宣傳並展示全球各地、各民族的文化，但隨著大英帝國不斷發展，館內的中國文物收藏已達23000多件，光長期陳列的就有2000多件。

不過，中國將這些文物都稱為「流失文物」，並表示大英博物館是全世界收藏中國流失文物最多的博物館，包括1860年英法聯軍掠奪的圓明園寶物和本屬中國敦煌藏經洞的文物等等，因此大英博物館在這些展品上的主權也極具有爭議。